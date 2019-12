Las elecciones, un ritual necesario para las democracias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacido en Varsovia en 1940, pero nacionalizado estadounidense, Adam Przeworski es uno de los politólogos más destacados de la actualidad. Docente en varias universidades norteamericanas, ha recibido en 2010 el Premio Johan Skytte en Ciencia Política, algo así como el Nobel en la especialidad.

Su libro más reciente, ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?, llega en el momento justo: la elección de personajes como Trump o Bolsonaro, el Brexit y el avance de partidos de ultraderecha en distintos países de Europa causan no poca preocupación por el futuro de la democracia. El formato y el estilo también son los justos: no se abusa de cuadros estadísticos, el texto es claro y didáctico con una leve ironía que lo hace, además de accesible, disfrutable para el lector no especializado.

El primer aporte es señalar que las elecciones democráticas con sufragio universal, transparencia en el proceso y respeto de los resultados son un fenómeno nuevo en la historia humana. El segundo, dejar bien claro que las elecciones, como cualquier otra herramienta, sólo sirven para cumplir su función — para el caso, decidir sin muertos quién ha de gobernar— , y esto siempre que se cumplan algunas condiciones. Por ejemplo, y no menor, que la elección sea competitiva, es decir, que haya chances de que el gobernante pierda y acepte el resultado.

La ventaja que Przeworski halla en que los gobernantes y parlamentarios sean electos por mayoría es que, si quieren conservar el poder, deberán satisfacer por lo menos a esa mayoría, mientras que en un gobierno autoritario, contando con la fuerza, no es necesario satisfacer a mayoría alguna.



Este autor es escéptico a la hora de pensar en las elecciones como un medio para corregir las injusticias sociales. Sin embargo considera que son un mecanismo valioso y a defender, porque sin elecciones, además de tener un mundo en el que la desigualdad económica genera también inequidad política, se viviría en una constante lucha violenta por el poder, en la que los menos favorecidos se verían aún más perjudicados.

Son de lamentar dos o tres erratas que no impiden, en ningún momento, la comprensión del texto.

¿POR QUÉ TOMARSE LA MOLESTIA DE HACER ELECCIONES? (Pequeño manual para entender el funcionamiento de la democracia), de Adam Przeworski. Siglo XXI, 2019. Buenos Aires, 176 págs. Distribuye América Latina.