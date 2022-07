Elecciones en democracia, crimen a la japonesa, y una antología de relatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ciencias sociales

¿POR QUÉ TOMARSE LA MOLESTIA DE HACER ELECCIONES?, de Adam Przeworski. Siglo XXI, 2019. Barcelona, 173 págs. Trad. de Azucena Galettini.



Votar y elegir no es lo mismo. Lo primero es un acto realizado más o menos a conciencia y dentro de determinadas regulaciones. Lo segundo viene determinado también desde afuera, de acuerdo a la oferta, intereses y manipulaciones de otros, agendas ocultas, etc. De todos modos, el sistema democrático (presidencial o parlamentario) parece mejor que otras modalidades de acceso al poder, impuestas por la fuerza, incluso si es poco más que un canto de sirena, incluso si no garantiza la equidad económica o si es solo el ritual de permanencia o la garantía de que el “perdedor” mantendrá sus privilegios. Un libro iluminador de rincones oscuros que se suelen ignorar.



Crimen

EL DISCÍPULO DEL DIABLO, de Shiro Hamao. Satori, 2019. Gijón, 136 págs. Trad. de Rumi Sato.



Se trata de dos historias más o menos criminales y pasionales, en las que dos acusados confiesan sus supuestos crímenes ante auditorios ausentes y lectores sorprendidos. La primera da título al volumen y es la más atractiva: trata el tópico del asesinato ultraplaneado cuyo desenlace se tuerce de forma inesperada. Aquí el reo escribe una larga carta explicando la situación a un fiscal que lo sedujo tiempo atrás, convirtiéndolo en discípulo del Mal. La segunda es menos verosímil. “¿Fue él quien los mató?” trabaja sobre los motivos para que un inocente se atribuya un crimen. Shiro Hamao (Tokio, 1896-1935) fue un aristócrata y abogado japonés, cultor de relatos noir y abocado a despejar la psicología del crimen. El clima de ambos relatos es melodramático al estilo japonés, pero mantiene la tensión.



Antología

AMOR LIBRE, de Ali Smith. Gatopardo, 2019. Barcelona, 171 págs. Trad. de Marta Alcaraz.



Nacida en Escocia en 1962, Ali Smith es nada menos que comendadora de la Orden de Caballería del Imperio Británico. También es una mujer aquejada de fatiga crónica, síndrome que no le ha impedido escribir varias novelas y relatos como los de esta antología, Amor libre, donde se narran doce historias sobre relaciones humanas de precario entusiasmo y perniciosa liviandad. Ambientadas en universidades, trenes, carreteras, casas, tratan sobre debuts sexuales, breves vacaciones, vértigos adolescentes y nostalgias varias. Dentro de un registro parejo y medio, sin relatos excepcionales, destacan algunos (“Terrorífico”, “Universidad”, “Amor libre”) pero el conjunto rezuma lugar común y fatiga.