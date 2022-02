Una crónica de tres asesinatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Óscar Martínez (n.1983) no se erige como Mesías ni mucho menos, reconoce sus carencias pero trata de no ser parte del problema, de investigar, indagar, remover y llamar a las cosas por su nombre. Esta crónica parte de tres asesinatos puntuales, casi una crónica de una muerte anunciada (tres hermanos, Rudi, Wito y Herber, ocurridos el 13 de diciembre de 2017) y está, además, muy bien escrita. (Anagrama)