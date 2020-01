Confidencias y secretos de Lucia Berlin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2018 la editorial neoyorquina Farrar, Straus and Giroux, tras el formidable éxito de A Manual for Cleaning Women: Selected Stories (Manual para mujeres de la limpieza), publicó simultáneamente dos libros de Lucia Berlin (Estados Unidos, 1936-2004): Evening in Paradise: More Stories (Una noche en el paraíso) y Welcome Home: A Memoir with Selected Photographs and Letters. Por alguna razón comercial, el primero de ellos fue publicado en castellano en forma casi simultánea, y recién un año después aparece el segundo de la última tanda titulado simplemente Bienvenida a casa. En él se recogen algunos apuntes de Berlin dando cuenta de los innumerables sitios donde le tocó vivir, y una serie de cartas enviadas a principios de los 60 a los Dorn, un matrimonio amigo que estuvo casi siempre al tanto de sus peripecias tanto geográficas como sentimentales.

El volumen no tiene valor literario pero sí emotivo: en sus páginas el lector de Berlin se podrá reencontrar con las confidencias y las desventuras de una mujer que vivió con toda intensidad, y que escribió una obra cuentística formidable, a la altura de los grandes nombres de su país. Y también le permitirá acercarse nuevamente, de un modo dramático pero entrañable, a un itinerario que ella recorrió con sus hijos, con sus apasionados romances y con sus constantes deseos de escribir (poco después de los veinte años ya trabajaba en una novela que nunca concluyó). También es notable su admiración por la obra de W.H. Hudson, en particular La tierra purpúrea, y la importancia que tuvieron otros autores de los que fue alumna, como el caso del español Ramón J. Sender, o que la ayudaron a lograr una estabilidad laboral que en su juventud le había sido negada.

Bienvenida a casa incluye fotografías de la escritora desde su niñez, de sus hijos y de otros familiares y amigos. Berlin había nacido en Alaska y muchas de sus mudanzas se debieron al trabajo de su padre, ingeniero en minas y oficial destacado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Desde Idaho, Kentucky y Montana, luego El Paso (Texas), Santiago de Chile en los 50, Albuquerque, Nuevo México, Acapulco, Nueva York, Los Angeles… El libro transita por cada uno de esos lugares, deteniéndose en los recuerdos que construyeron a una mujer y su escritura. En ese sentido, cuenta que en el casi aristocrático Colegio Santiago debió estudiar el Quijote durante dos años seguidos, “comentando los capítulos en detalle cada día. Una vez, en clase, leí un pasaje donde uno de los personajes de Cervantes, en un manicomio, dice que puede hacer llover cuando le plazca. Entendí en ese momento que los escritores eran capaces de lograr todo lo que se propusieran”.

BIENVENIDA A CASA, de Lucia Berlin. Alfaguara, 2019. Canelones, Uruguay, 186 págs.