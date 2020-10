César Troncoso, Michio Kaku y Ángeles González-Sinde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ensayo

EL FUTURO DE LA HUMANIDAD, de Michio Kaku. Debate, 2018. Tr. de Juan Manuel Ibeas. Madrid, 410 págs.



Best seller en toda regla que analiza las probabilidades del ser humano de sobrevivir como especie en un lugar que no sea la Tierra, siempre y cuando no se autoaniquile antes sobre la misma. La premisa uno es que los dinosaurios se extinguieron por carecer de programa espacial. La dos es que el humano sobrevivirá si conquista el espacio y se reconvierte por la vía de la ciencia y la tecnología. Leer al físico estadounidense Michio Kaku (n. 1947) es un placer aunque no se sepa nada de física (quizá por eso), porque este futurólogo carismático sabe sembrar el conflicto y cosechar soluciones. La tierra se agotará pero el ser humano dominará la genética, las máquinas y el tiempo, y terraformar otros planetas será cosa de coser y cantar. La posibilidad de que alguno de los lectores de Kaku viva para ver sus proyecciones es más bien escasa, pero en ese demoledor detalle radica su atractivo.



Novela

DESPUÉS DE KIM, de Ángeles González-Sinde. Duomo, 2019. Barcelona, 347 págs.



Entre Londres y Alicante transcurre esta novela dramático sentimental de la española Ángeles González-Sinde (n. 1965), correctamente escrita para el estándar del lugar común. Es la historia de John y Geraldine, divorciados que vuelven a cruzarse cuando su única hija es asesinada y descubren que tienen yerno y nieto. El viaje hacia el lugar del crimen pretexta una revisión de la conflictiva y poco familiar vida anterior y del estado de dejadez del presente. Si se quiere leer una novela sobre dramas afectivos contaminada con diálogos superfluos y buenas intenciones, esta es la indicada.



Biografía

OFICIO DE ALTO RIESGO. Un recorrido por la vida y obra de César Troncoso, de Diego Faraone. Estuario, 2020. Montevideo, 143 págs.



César Troncoso (n. 1963) es uno de los mayores actores uruguayos de cine y teatro con proyección internacional, y este libro es un reconocimiento cálido que abarca sus múltiples facetas. Diego Faraone arranca a contar desde los orígenes de Troncoso: padres gallegos, comercio familiar, mudanzas, primeros trabajos y el lanzamiento público en una muestra de Teatro Uno. Luego vendría el gran salto a la pantalla con un primer largometraje, El viaje hacia el mar, dirigido por Guillermo Casanova en 2003, que le apostó todas las fichas y no se equivocó. De ahí en más, unas cuarenta participaciones en cintas de distintos países y numerosas premiaciones atestiguan una carrera ejemplar.