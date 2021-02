Biografía de Julio C. da Rosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

De los tres centenarios de autores uruguayos que marcaron el 2020, el de Julio C. da Rosa (Treinta y Tres, 1920–Montevideo, 2001) fue el menos ruidoso, si bien tuvo atención académica y editorial. No es menor en este último rubro la publicación de Ese lejos tan cerca, a cargo del poeta, periodista y editor Luis Marcelo Pérez (Montevideo, 1971), quien fuera amigo del narrador olimareño, que grabó varias conversaciones con él y accedió a documentos y recuerdos proporcionados por sus hijos Mariela y Juan Justino da Rosa.

El libro trasunta admiración y cariño hacia el mentor, sin que estas emociones le nublen el juicio a Pérez, que en algunos puntos discrepa con da Rosa. Este trabajo rescata, de modo vívido y documentado, a menudo con palabras del propio da Rosa, el lugar que el campo de Treinta y Tres ocupó en el corazón y en la obra de un autor que, hacia el fin de su vida, por razones literarias, laborales, políticas y familiares, se confesaba montevideano.

Luis Marcelo Pérez explora bien las influencias sobre el narrador —literarias y personales— que tuvieron Morosoli, “Paco” Espínola, Serafín J. García y el grupo de la revista Asir en su segunda época, entre ellos el crítico Arturo Sergio Visca, uno de los primeros en notar su narrativa. Analiza con acierto su camino para construir, sin negar influencias, una voz propia, y mostrar el campo y su gente, pero librándose de excesos criollistas.

También echa luz sobre los aspectos no literarios de la vida de Julio C. da Rosa: sus ancestros, su vida familiar, su militancia política —que lo llevó a ser diputado por la Lista 99, dentro del Partido Colorado—, su paso por la Academia Nacional de Letras, cuya presidencia ocupó, y su pertenencia a la masonería donde alcanzó el Grado 33. Pérez, con honestidad intelectual, no oculta que la primera edición de la novela Mundo chico, en 1975, corrió a cargo de la comisión estatal creada por el gobierno militar de facto para conmemorar el sesquicentenario de los hechos históricos de 1825. Pero cita una entrevista de da Rosa con Lucio Muniz, en la que el narrador señala que por sus críticas contra Terra, la obra es un alegato antidictatorial.

Son de lamentar algunas erratas que, sin impedir la comprensión del texto ni desviar al lector de las fuentes citadas, afean en algo este valioso volumen.

ESE LEJOS TAN CERCA (JULIO C. DA ROSA EN SU VIVA ALDEA), de Luis Marcelo Pérez. AG Ediciones, 2020. Montevideo, 544 págs.