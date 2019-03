La beatlemanía en el ojo del huracán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fenómeno Beatle es materia inagotable de estudio. La bibliografía sobre el grupo es muy extensa y en ella se encuentran algunos autores uruguayos. Debe recordarse el excelente libro de reportajes Los Beatles en Uruguay (1998), de Eduardo Rivero y José “Deco” Núñez, Un día en la vida. Qué cantaron Los Beatles (2009) de Hugo Burel y Beatlemaníacos (2013) nuevamente de Eduardo Rivero. A esta lista viene a sumarse Los Beatles y su leyenda negra escrito por Héctor Balsas, historiador y estudioso del cuarteto de Liverpool. Más que una “leyenda negra” lo que el libro relata es cómo algunas de las estructuras sociales, políticas y religiosas, se sintieron atacadas por la beatlemanía y sus reacciones. El rechazo de los gobiernos de URSS y Cuba a Los Beatles y al rock en general o el de la España de Franco así como Japón y Filipinas. A éstos se suman movimientos tradicionalistas de parte de Estados Unidos, como el llamado cinturón bíblico que se extiende sobre todo en regiones del Sur. Es gracioso ver cómo desde extremos aparentemente opuestos, se repetían argumentos sobre la perniciosa influencia que el cuarteto ejercía sobre los jóvenes.

Algunos incidentes emblemáticos son abordados. La famosa declaración de Lennon de que Los Beatles eran más famosos que Jesús, generó prohibiciones en estados norteamericanos, organización de quema de vinilos en público y prohibición en algunas radios de pasar su música. Se habla de la supuesta muerte de McCartney en un accidente automovilístico en 1966 y su inverosímil sustitución por un doble y del estudio de la influencia de las drogas en la obra de la banda. Un último capítulo, a forma de inventario, relata experiencias locales así como una serie de cuestionamientos menos conocidos. Entre ellos la protesta del teatro londinense Royal Albert Hall por la mención en “A Day in the Life” de la cantidad de agujeros que entran en dicho recinto. Por años se prohibió que cualquier músico interpretara el tema en el mítico teatro a cuya popularidad contribuyó, sin dudas, esa canción. La forma de plantear los temas es profunda y entretenida, contada con pulso de buen docente. Para el conocedor de la historia de los Fab Four repasar estos hechos será un placer y para el que no sepa tanto sobre la banda, el saber que en algunos ámbitos las canciones de Los Beatles fueron un verdadero cimbronazo a las costumbres de la época, le ayudará a entender cómo Los Beatles cambiaron no solamente a la música sino también al mundo.

LOS BEATLES Y SU LEYENDA NEGRA, de Héctor Balsas. Planeta, 2018. Montevideo, 241 págs. Distribuye Planeta.