Común de escamoteo: así llamaría lo que la escritura le hace al tiempo, el herido tipo canto en el escamoteo del misterio al no caer en Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, el herido de esta época.Quién no cae no: qué no cae que debía de algún modo devolverse a ese increado, de un modo de cabeza, de salto hacia dentro sin su propia fuerza en la dinámica sino atraído, jalado por unas raíces, jalado por unas yerbas de hondura consumada y amargas y sin sonido. Esas raíces sordas del buen comportamiento. Quién sabe qué es una raíz a esta altura donde el vuelo escasea, a esta altura de la escritura. Alturas de la escritura no puede haber. La escritura no es un machu picchu más, un Ande abandonado que busca entre rebotes de resonancia como volver a la manada que lo lanzó afuera en un grito. Un Ande va entrando. Sólo falta un real pa yerba. El real alineado al común de hay-no hay no se parece al real de ala, el que ya viene con designio de café de altura, ni un gramo de más, ni un grano de menos. Un gamo en la resonancia, en todo caso un gamo sin más amor —se acabó lo que se daba de reflejo en esta tierra: tendrás que vértelas solo a la manera de un escapista que puede, Orfeo muy entrenado ya para la prueba del cisne o pato de buche que pica, dar vuelta la cabeza como quien da vuelta la taba y ver la vértebra que quieres, la que pellizca tipo tía o dios de timba.

La real poesía no es la poesía de lo real. Lo real, mi amor que dónde estás, no tiene más de poesía que el gesto de parecerse en la irrupción, un volcán irrumpe, un niño interrumpe. La real poesía es una interrupción que amparada en la gran grafía trae olores de imperio entre las piedras de abajo, las que sepultan. El imperio de la piedra sigue en el reflejo del vidrio. Aunque caiga no caerá el edificio ciego de Santa Fe: se empina y se suspende como un vacío fuera de bosque. Esa es la lógica del aplastamiento.