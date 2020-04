Antonio Manzini, Carlos García Gual y Daniel Fridman

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Novela

POLVO Y SOMBRA, de Antonio Manzini. Salamandra, 2020. Trad. de Irene Oliva Luque. Montevideo, 379 págs.



Tiene todos los tópicos y clisés propios de un policial: el detective algo mayor y derrotado por la vida, los subordinados más bien tontos pero buenos, las ayudantes de buen ver, y los cadáveres incómodos que dejan pistas equívocas. Todo eso está en esta nueva y sexta entrega del romano Antonio Manzini (n. 1964) sobre su personaje estrella, el subjefe Rocco Schiavone. Mientras la contratapa del libro habla de un policía políticamente incorrecto, el interior da cuenta de un escritor políticamente muy correcto, administrador de las cuotas esperables de diversidad, sensibilidad y crítica. La trama también es previsible (sexo y drogas, con superficie hard y trasfondo light). Da para pasar el rato.



Historia

AUDACIAS FEMENINAS. Mujeres del mundo antiguo, de Carlos García Gual. Turner, 2019. Madrid, 181 págs.



Se trata de una reedición ampliada de un libro de 1993 del helenista español Carlos García Gual (n. 1943). Especialista en Antigüedad Clásica, el autor estudia ocho personajes femeninos de tragedias y novelas griegas y latinas. No aborda a las más conocidas (por ejemplo Antígona, Helena, Andrómaca, Medea o Penélope) sino a otras menos visibles: Ismenodora, Leucipa, Melita, Tecla, Talestris, Ifigenia, Calírroe y Tarsia. Distinguidas por su fortaleza, rebeldía, convicción en el amor, fe, artes de seducción y otros dones, García Gual las convoca en un libro erudito pero no pesado, informativo para el lector común, más disfrutable para el conocedor, y propicio, en algún pasaje, a estos tiempos de feminismo amazónico.



Autoayuda financiera

EL SUEÑO DE VIVIR SIN TRABAJAR, de Daniel Fridman. Siglo XXI Editores, 2019. Trad. de Elena Odriozola. Buenos Aires, 239 págs.



Construido sobre los pilares de un best seller de autoayuda financiera de 1997 (Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki y Sharon Lechter) el libro del sociólogo argentino Daniel Fridman (n. 1976) tiene un innegable encanto. ¿Quién no quiere ser rico y que el dinero trabaje para uno en vez de uno trabajar para ganar dinero? La respuesta no es tan evidente ni simple, y así lo muestra Fridman señalando que en general el ser humano es hijo de mandatos familiares y educativos que le enseñan a trabajar (a menudo para otros) pero no le enseñan a adquirir libertad financiera. Solo leyendo este libro nadie piense que la va a obtener, pero —dice Fridman— si consiguiéramos cambiar nuestra cabeza de “pobres” y nos animáramos a invertir y aprendiéramos cómo hacerlo (¡no es gratis y es riesgoso!) estaríamos en el camino correcto.