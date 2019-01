Los años del terror

Se trata de un nuevo trabajo del escritor, guionista, dramaturgo y redactor de The New Yorker Lawrence Wright, quien ya había deslumbrado a los lectores con su anterior título, La torre elevada. Al-Qaeda y los orígenes del 11-S, una exhaustiva investigación acerca de las desinteligencias ocurridas entre el FBI, la CIA y otras agencias del gobierno de Estados Unidos previo al atentado a las Torres Gemelas, que le valiera un premio Pulitzer y una excelente adaptación en la serie de televisión The Looming Tower. En este caso, con el mismo brillo se aboca a trazar una suerte de genealogía del movimiento Al-Qaeda, sus años hegemónicos y la aparición en escena del siniestro Estado Islámico. (Debate/Penguin Random House)