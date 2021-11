Un Alfredo Fressia deslumbrante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay que disfrutar a uno de los más grandes poetas vivos uruguayo, hoy radicado en Brasil pero de apariciones frecuentes en Montevideo. En este caso no son poemas, sino autobiografía en prosa de fuerte sonoridad poética. Alfredo Fressia pasea al lector con elegancia por diferentes experiencias vividas, elevando el goce de leer a un nivel sublime. Y no, no son éstas adjetivaciones excesivas; este libro es adictivo, engancha al lector página tras página, provocando evocaciones que el lector difícilmente olvidará. “Tanto el viejo como el joven Fressia aprendieron que vivir es lidiar con un destino, hacerle trampas, buscar atajos, negociar con él, pero el viejo sabe que los hilos de lana ya han hecho su trama”, confiesa el poeta. (Yaugurú)