Agustina Bazterrica, Donatella Di Cesare y Daniel Chafes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ensayo

TORTURA, de Donatella Di Cesare. Gedisa, 2018. Barcelona, 205 págs.



Por alguna razón, la tortura siempre parece cosa del pasado bárbaro y termina más tarde o más temprano siendo cosa del civilizado presente. Solo basta que algo la “legitime”, y puestos a buscar siempre algo aparece. De esto trata el ensayo de Donatella Di Cesare (n. 1956), una catedrática de filosofía romana experta en la cuestión judía, que sostiene que la tortura es una institución (oficial o clandestina) permanente en la historia de la humanidad. De la Inquisición a Abu Ghraib, de los Gulags y campos de exterminio a las desapariciones, de la tortura sangrienta a la tortura “blanca”, Di Cesare analiza los componentes y razones de esa mano larga y ubicua del poder (el torturador) que pretendiendo que hace hablar en realidad silencia.



Novela I

CADÁVER EXQUISITO, de Agustina Bazterrica. Alfaguara, 2020. Buenos Aires, 249 págs.



Es el tipo de novela edificada sobre un solo elemento, simple y distópico. En este Cadáver exquisito no surrealista, la argentina Agustina Bazterrica (n. 1974) imagina un mundo donde los animales ya no son comestibles (culpa de un virus) y los frigoríficos siguen faenando y las carnicerías vendiendo, pero carne humana. El proceso de descripción es el de un matadero, la diferencia es que los que cuelgan son humanos, y claro, el protagonista tiene que ser un individuo conflictuado con su trabajo, capaz de mirar a los ojos a las víctimas e incluso copular con una de ellas y tener un hijo (porque por supuesto está separado de su esposa, pero la ama, etc.). La novela ganó el Premio Clarín en 2017 y lo más que se puede decir es que los veganos crecen y crecen.



Novela II

LA RUTA DE EL JINETE AZUL, de Daniel Chafes Dutrey. Yaugurú, 2021. Montevideo, 147 págs.



¿Murió Hitler en el búnker en 1945 o escapó y pasó el resto de su vida en la Patagonia? Gran pregunta. Este libro no la responde, lo que está bien porque en realidad las ficciones no contestan, siguen preguntando. Las Rat Lines, la red ODESSA, un famoso cuadro de Wassily Kandinsky que habría pertenecido a Hitler (por más que él definiera su arte como “degenerado”), y la voz de la española María Luisa de las Heras (o “África”, o “Patria”, esposa de Felisberto Hernández y agente secreta de la KGB) contándole su historia a una sobrina, son los puntales de esta novela —primera del médico uruguayo Daniel Chafes (n. 1956)— que desborda información, notas al pie, conjeturas y lugares comunes, pero se queda corta en expresión narrativa.