Los aforismos escondidos de Graham Greene

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A veces, el lápiz del subrayador compulsivo se da verdaderos banquetes con ciertos autores que son maestros del aforismo involuntario, perdido, en apariencia embozado entre más palabras, y que de repente brilla sin alterar el ritmo de la narración. Aquí, algunos subrayados en El final del affaire, de Graham Greene:

“Hay ciertas clases de importancia que están irremisiblemente condenadas a no ser tomadas en serio”.



“A veces me veo demasiado reflejado en los demás. Eso me llena de inquietud, y entonces siento un enorme deseo de creer en los santos y en las virtudes heroicas”.



“Los amantes celosos son más respetables y menos ridículos que los maridos celosos. Cuentan con el apoyo de la gran literatura”.



“Cuando una mujer ocupa los pensamientos de uno durante todo el día, lo mejor es no soñar con ella jamás”.



“Para un detective es igual de importante que para un novelista acumular un material repleto de trivialidades antes de elegir la pista correcta. Pero qué difícil es elegir esa pista y descubrir cuál es el tema adecuado”.



“El odio parece actuar sobre las mismas glándulas que el amor; incluso genera los mismos actos”.



“Cuando uno es feliz, está dispuesto a soportar cualquier clase de disciplina”.



“La infelicidad es mucho más fácil de narrar que la felicidad”.



“Se dice que la eternidad no es una extensión del tiempo sino una ausencia de tiempo”.



“A veces me he preguntado si la eternidad, después de todo, no será más que la infinita prolongación del momento de la muerte”.



“La inseguridad es lo peor que puede sentir un enamorado; a veces, hasta el matrimonio más aburrido y árido parece mucho más deseable”.





“Cuando has perdido todas las esperanzas es cuando rezas para que haya un milagro. Los milagros les ocurren a los desesperados, ¿no?”.



(aforismos tomados de El final del affaire, de Graham Greene)