Viernes simplote

HORIZONTALES



3) Mal sitio para perder una aguja... 8) Río entre Brasil y Paraguay. 10) Otro río: el de Suiza, que pasa por Berna. 12) Franz ..., famoso compositor austrohúngaro, autor de La Viuda Alegre. 14) Muerto reanimado por la magia vudú, carente de alma. 16) Rama de árbol combada hacia el suelo. 17) Las dos, una y otra. 18) Co-sa de gran bulto o corpulencia. 19) Cinturón del kimono. 21) Blanco (o tricolor). 22) Ijada, cavidad entre las costillas y la cadera. 24) Expresión de alegría. 27) Retirado, distante, remoto. 30) Toro peludo del Tíbet. 32) Unidad de trabajo en el sistema cegesimal. 34) Pasta de almendras, nueces y piñones, pan rallado y tostado, especia fina y miel bien cocida. 35) Vítreo, acuoso o de mil demonios. 36) Ferrer, Gibson o Harris. 37) Uno de los Santos Evangelistas. 38) Subametralladora de fabricación israelí. 39) Buey sagrado de los egipcios. 41) Proyecto, propósito detallado. 42) Amor, desordenado o desmesurado, por la música. 47) Compañero de Atos y Portos. 48) Instrumento músico semejante al laúd, pero algo mayor, provisto de dos mangos y con ocho cuerdas más para los bajos.



VERTICALES



1) Salchichón. 2) Tira de cuero que cruza desde el hombro derecho por el lado iz-quierdo hasta la cintura, de la que cuelga la espada. 3) Plato de papas u otras le-gumbres, cocidas y pisadas. 4) Israel, patriarca bíblico. 5) Casta de algunos ani-males, como perros, caballos, vacas, etc. 6) Lecho natural de las aguas pluviales cuando caen copiosamente. 7) Recipiente hecho de material refractario, usado para fundir una materia a temperatura muy elevada. 9) Cabello. 11) Marinero libre que remaba en las galeras turcas. 13) Insecto en el dedo de las maestras. 15) Li-bro, tercer estómago de los rumiantes. 19) Centésimo de corona. 20) Pecado capi-tal. 23) Libro de hojas en blanco, para guardar firmas, fotos, recortes, etc. 25) Uno de los Estados Unidos, con capital en Boise. 26) Fécula extraída de la raíz del satirión. 28) Capital de Sudán. 29) Conjunto de hojas, ramas, cortezas y otros despojos de las plantas. 30) Famosa marca de motocicletas, audio y otros artículos de Japón. 31) Conjunto de corchos enfilados a modo de rosario, que en algunas partes sirven de boya. 32) Imitar las acciones de otro tratando de superarlas. 33) Extranjera que no habla español, especialmente inglesa, o italiana (o norteamericana en México). 40) Hijo de Noé. 41) Una docena de papas. 43) Medida itineraria china. 44) osmio. 45) Antiguo Testamento. 46) Níquel.



Por Leonardo Conde | [email protected]