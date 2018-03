Viernes de lo peor

HORIZONTALES

1) Estado de la atmósfera cuando no hay viento. 6) Parte de la filosofía que trata del bien. 10) Cabellera. 11) Miembros de la cámara alta británica. 12) Defensa, jugadores que protegen el arco. 14) Instrumento bélico. 15) Arbolito medicinal de Filipinas. 16) Peligro. 18) Anarquista. 20) Tiempo geológico de mil millones de años. 21) Acata, hace lo que le ordenan. 24) Isla británica autónoma, en el Mar de Irlanda. 25) Sitio donde se ofrecen sacrificios. 27) Pastel grande y redondo, relleno de frutas, crema, etc. 29) Llo-vizna. 30) Hermano y portavoz de Moisés. 31) Cada una de las tierras primordiales que, exentas de toda carga, poseían algunos monasterios. 33) País natal de Spencer y Fidel Martínez. 37) En las minas o en las obras públicas, casilla para guardar enseres. 41) Fiero, cruel, inhumano. 42) Nombre que se daba a la moneda de 5 centésimos, por ser la mitad de un real. 43) Ameos, planta umbelífera. 44) Caballo flaco, endeble y con mataduras. 47) Aquí. 49) Esclava de Lía, madre de Gad y Aser. 50) Signar con óleo sagrado. 51) Junta, agrupa. 52) Interrumpir una acción o un movimiento. 53) Cerveza ligera inglesa. 54) Hogar. 55) Esposa de Cronos, madre de Zeus, Hera, Hades, Po-seidón y Hestia. 56) Bebés, niños pequeños. 57) Bichos como la que picó a Peter Par-ker.



VERTICALES

1) Elemento lantánido, Nº 58, similar al hierro y de uso en pantallas fluorescentes. 2) Pie de hierro rematado en arandela erizada de púas donde se clavaban teas de alumbrado. 3) Alabanzas, elogios. 4) Dormitorio. 5) Estratagema. 6) Palo aguzado, a propósito para matar vampiros. 7) Enarbolar, subir velas o banderas. 8) Molusco del que se hacen las rabas. 9) Sacude fuertemente (antes de usar, tal vez). 10) Señal de tránsito que obliga a detener la marcha. 13) Entre los musulmanes, seguridad o cuartel que pide quien se rinde. 17) Partícula esférica que se desprende de un líquido (y a veces cae en el dedo gordo). 19) Materia con que las abejas construyen las celdillas del panal. 22) No acertar. 23) Cicuta menor. 26) Sitio, espacio o paraje. 28) Chal de oración de los judíos. 31) Mujer joven y soltera. 32) Árbol al que no le puede pedir peras. 34) Andar a pie. 35) Encargado de la utilería de una obra teatral. 36) Jinete que monta potros broncos en las domas y rodeos. 38) Escasez, falta de las cosas más imprescindibles. 39) Río famoso por sus cataratas, que se congelaron este año. 40) Mansos, obedientes. 43) Color primario. 45) Diosa marina, madre de Aquiles. 46) Arma ofensiva arrojadiza. 48) Cien metros cuadrados.



Especial para El País



Por Leonardo Conde - [email protected]