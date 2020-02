Viernes ladino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

HORIZONTALES



1) Casco con carrilleras que usaban los soldados romanos. 4) Insecto parecido a la pulga, 7) Animal fabuloso, de medio cuerpo arriba águila, y de medio abajo león. 10) Arbolito medicinal de Filipinas. 13) Amarrar, sujetar. 15) Cajita donde se guarda una reliquia. 16) Unidad de presión de mil hectopascales. 17) Arroje, deseche. 18) Madre de Ismael. 19) Blanco. 20) Especie de zorra asiática. 22) Crítico presumido y maligno censurador o murmurador de las obras ajenas. 24) Silla de patas altas para dar de comer a los niños pequeños. 26) Mentira, embuste. 28) Hilo de cualquier metal. 32) Competidor o imitador de alguien. 34) Así sea. 37) Poéticamente, Irlanda. 39) Escopeta corta muy reforzada en la recámara. 41) Romadizo, catarro nasal. 43) Degustación de vinos, aceites, etc. 44) Elevación suave del terreno. 45) Volante de adorno de algunos trajes regionales. 46) Erario público.



VERTICALES



1) Lámina de algodón en rama, engomada por ambas caras, que sirve para acolchados o de relleno. 2) En el cuerpo de la Iglesia, el conjunto de los fieles que no son religiosos, por oposición al clero. 3) Plata. 4) Negación. 5) Pieza de un revólver que se oprime para disparar. 6) De oro. 8) Árbol fagáceo de madera muy apreciada. 9) Fértil, copioso de frutos. 11) Dejar en herencia. 12) Cuadro u obra pictórica que representa el mar. 13) Moldura en las escuadras y tableros de puertas o ventanas. 14) Mástil, palo de un velero. 21) Bono o tarjeta que sirve para adquirir comestibles u otros artículos. 23) Distinto, diferente. 24) Beber, ingerir líquidos o medicamentos. 25) Ave corredora. 27) La clase de mujer que no se debe codiciar. 29) En la lotería de cartones, dos números colocados en una misma fila. 30) Conjunto de hojas de papel sujetas de modo que se puedan desprender con facilidad. 31) Desafiar. 33) Hijo de un tío. 35) Lugar centro de una actividad determinada, donde tiene su mayor o mejor cultivo. 36) Sustancia untuosa que se forma en la leche en reposo. 37) Dios del amor. 38) Enarbolar, levantar. 40) Óxido de calcio. 42) Exclamación taurina.



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde | [email protected]