Viernes equinoccial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

HORIZONTALES



1) Persona que gobierna y vigila a cierto número de trabajadores. 9) Morrión propio de la caballería ligera, aplicado después otras armas. 10) Ordeñar. 11) Escritura de los an-tiguos escandinavos. 12) Mineral untuoso, de color negro y lustre metálico, constituido por carbono cristalizado. 13) Que provoca reacciones mentales moralmente insanas o que es resultado de ellas. 14) Exaltación del amor físico en el arte. 16) Sagaz, cauto, que sabe anticipar los riesgos. 19) Descuidada con sus deberes. 23) Vagabundo sin domicilio fijo. 25) Sustancia sólida y blanca, constituida por una mezcla de hidrocarbu-ros derivados del petróleo. 26) Cabriola, voltereta, salto acrobático. 28) Afán excesivo de riquezas, capaz de romper el saco. 30) Unidad eléctrica de diez amperios. 31) Em-perador peruano. 32) Afrodescendiente, como Rubén Rada, digamos. 33) Punta en que remata la proa de la nave.

VERTICALES



2) Compañero de la abstinencia, el Viernes Santo. 3) Técnica gimnástica acompañada de música y basada en el control del ritmo respiratorio. 4) Producto usado para desgas-tar o pulir por fricción, sustancias duras como metales o vidrios. 5) Estruendoso, estrepitoso. 6) Instrumento de navegación similar al sextante, cuyo sector comprende solo 45 grados o la octava parte del círculo. 7) Vestido de la mujer de India. 8) Pie de imprenta, anotación al final de los libros donde consta el nombre del impresor, etc. 14) Prepara o corrige un texto para su publicación. 15) Colina de Jerusalén. 17) Anestésico primitivo. 18) Magnetizaban. 20) Personas que cultivan alguna de las bellas artes, como pintura, drama, escultura, etc. 21) Nombre que, con un solo género gramatical, puede designar seres de uno y otro sexo, como pantera, tiburón, águila, etc. 22) Inclinación o atracción que se siente hacia una actividad que gusta. 24) Que hace alusión. 27) Uno de los sentidos corporales. 29) Especie de puñal de doble filo.



Crucigrama

Por Leonardo Conde | [email protected]