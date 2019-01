Viernes comprensivo

HORIZONTALES



1) De poca extensión o duración. 5) Palo de la bandera. 9) Cantor épico de la antigua Grecia. 11) Materia derretida que arrojan los volcanes. 14) Aplicar una sustancia que disminuya la fricción entre partes móviles. 16) Que tiene soltura de movimientos. 17) Dar prisa, urgir. 18) Flor nacional de Inglaterra. 19) Perjudicial, dañino. 20) Lugar destinado para retirarse a hacer oración a Dios. 22) Plantas aristoloquiáceas de flores nauseabundas. 24) Casualidad, suerte. 28) El más joven de los cuatro evangelistas. 35) Difundir un escrito por medio de la imprenta. 37) Planta umbelífera usada para aromatizar aguardiente. 38) Recipiente de cueros empegados. 39) Protege contra el frío. 43) Desfallecido, cansado. 44) Coche, automóvil. 45) Colina de Jerusalén. 46) Famosa ópera de Puccini8, con libreto de Illica y Giacosa.

VERTICALES



1) Molusco comestible, muy apreciado. 2) Abogado indocto, charlatán y vocinglero. 3) Género literario y cinematográfico con historias de miedo. 4) Aborrece, detesta. 6) Serie de cosas metidas por orden en un hilo, en una cuerda, etc. 7) Larguero fijo que divide el hueco de una puerta o ventana. 8) Ave de Filipinas, grande, trepadora, que tiene sobre el pico un voluminoso apéndice córneo. 10) Que tiene ocre, o se le parece. 12) Plaza de las ciudades griegas. 13) Ministro de un sultán o califa. 15) Jugo venenoso usado por los nativos de Java en sus dardos y flechas. 21) La plantación de Scarlett O’Hara. 23) Objeto volador no identificado. 26) Anarquista. 27) Demencia, locura, furia. 28) Región montañosa del sur de Israel. 29) Mamas de la vaca y otros animales lecheros. 30) Ciervos jóvenes que aún no han padreado. 32) De bajo precio. 33) Singulares, solos en su especie. 34) Ciudad capital de Letonia. 35) Gallo joven. 36) Vaso usado por los romanos para trasegar los líquidos. 40) Champán o cava muy seco.



Por Leonardo Conde