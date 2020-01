Viernes centenario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES



1) Resina fósil. 5) País asiático con capital en Ereván. 9) Lleva una nave a la sirga. 11) Hexápedas, antiguas medidas francesas de longitud. 13) Cabello. 16) Material sintético que no debe llegar al mar. 17) Emperador ruso terrible, dicen. 18) Sitio donde se trilla la mies. 19) Seco, estéril. 20) Hermano de Abraham, padre de Lot. 23) Ilegal, doloso. 25) Desafío. 27) Sustancia grasa que sobrenada la leche. 29) Cuidadosas, esmeradas en su trabajo (y posesivas de sus maridos). 31) Ciudad grande. 32) Signo de la resta. 33) Parque donde se exhiben animales salvajes o exóticos. 35) Superior monástico. 36) Despreocupado, indiferente, ufano. 39) Ciudad de Colombia. 40) Adornada, decorada. 41) Sonidos reflejados. 42) Taller artesanal, especialmente el de confitería y repostería. 43) Instrumento de labranza.



VERTICALES



1) Recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, ofrece o encarga. 2) Prenda de entrecasa. 3) Monte de Grecia, famoso por sus monasterios. 4) Vino elaborado con zumo de granadas. 6) Raído, sin pelo. 7) Ser inmaterial dotado de razón. 8) Fertilizante. 10) Súbditos de Senaquerib o Asurbanipal. 12) Canoa de los indios mejicanos. 14) Eludir, esquivar. 15) Cada uno de los segmentos que limitan un polígono. 19) En este lugar. 21) Extensión grande de terreno arenoso. 22) Instrumento músico con registro de flauta pero que se toca con teclas. 24) Que no puede dormir. 26) Carraspera. 28) Compañero de Pinky, ratón empeñado en dominar el mundo. 29) Alimentación abundante que se da al ganado para que engorde. 30) Casualidad, suerte. 32) Animal de sexo masculino. 34) Que no deja pasar la luz (femenino). 36) Grupo de personas que cantan juntas. 37) Turno para regar. 38) Cesta donde los pescadores colocan la pesca.



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde | [email protected]