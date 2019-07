Lunes inf/vernal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

HORIZONTALES

​

1) Signo ortográfico que incita a alimentarse. 3) Aprieto, conflicto, dificultad. 6) Relación escrita de lo tratado por una junta. 11) Perteneciente o relativo al campo. 12) Dios romano del fuego y la metalurgia, del Hefestos de los griegos. 13) Agravio, ofensa, de palabra o acciones. 17) País africano con capital en Kampala. 18) Línea de intersección de dos planos. 19) Sitio donde las fieras se recogen para dormir. 20) Gorra que usaban las mujeres para abrigar y adornar la cabeza, hecha de encajes, blondas, cintas, etc. 22) Adecuadas, capaces. 25) Ciudad y provincia andaluza, que fuera el último reino moro en España. 27) Panículo adiposo del cerdo, muy desarrollado. 29) Proxeneta, hombre dedicado al tráfico de la prostitución. 31) Cargados, pesados. 34) Cada uno de los órganos contenidos en las principales cavidades del cuerpo humano y de los animales. 35) Canción triste o de lamento. 36) Instrumento de viento, una de las maderas. 37) Que come desmesuradamente y con mucha ansia. 38) Mamífero pinnípedo.



VERTICALES

​

1) Tasajo. 2) Oriundo de León, España, o San José, Uruguay. 4) Bolardo, noray, piedra u otra cosa a la se amarra la embarcación. 5) Adversario, competidor. 7) Tiempo litúrgico entre el miércoles de Cenizas y el Jueves Santo. 8) Arriesgar dinero en juegos de azar. 9) Estratagema. 10) Gas halógeno muy agresivo, empleado en dentífricos para prevenir las caries. 14) Nácar de inferior calidad. 15) Corteses, atentos, de buenos modales. 16) Herramienta aguda o cortante para hacer agujeros en madera, paredes, etc. 21) No saber algo o no tener noticia de ello. 23) Que obra o se ejecuta con pausa y lentitud. 24) Encargado de todos los objetos y enseres que se emplean en un escenario teatral o cinematográfico. 26) Billete para acceder a un espectáculo artístico o deportivo. 28) Poblado fortificado en la Iberia romana. 39) Comienzo, principio. 32) Lancero de Caballería de varios ejércitos europeos. 33) Antigua media francesa de longitud, equivalente a algo menos de dos metros.



Por LEONARDO CONDE | [email protected]