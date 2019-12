Sabatino exigente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES



1) Terror, asombro, consternación. 5) Correa fuerte y ancha, o soga de cáñamo, con que se uncen los bueyes. 9) Roque, en el tablero. 10) Libertar de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre. 11) Planta liliácea de uso medicinal y cosmético. 12) Mueble en forma de plano inclinado que sirve para sostener abiertos libros, partituras, etc. 13) Sujetapapeles de alambre. 16) Compuesto que resulta de combinar oxígeno con un metal o algunos metaloides. 17) Cocinar en aceite hirviendo. 19) Oración cristiana que se hace invocando en larga sucesión a Jesucristo, a la Virgen o a los san-tos. 20) Segundo libro de la Biblia. 21) Tiempo en que el sol no alumbra. 25) Espacio destinado a la carga en un vehículo de transporte de mercancías. 27) Mancebo o adolescente de belleza afeminada. 28) Clapton, el de la mano lenta, o El Rojo. 31) Vampiro, especialmente el filmado en 1922 basado en el Drácula de Bram Stoker. 32) Sobaco. 33) Sección deportiva de El País. 34) Brillo especial de las perlas, que les da valor.



VERTICALES



1) Ruina, daño, asolamiento. 2) Publicación que aparece regularmente, a espacios determinados de tiempo. 3) Labor en hueco sobre metales preciosos, rellena con un esmalte negro. 4) Puesta a la venta de un determinado producto rebajado de precio. 5) Armazón del automóvil que soporta la carrocería. 6) Especie de mandioca. 7) Cacto que da higos chumbos. 8) Capturar a quien huye o va de prisa. 14) Uno de los 7 Sabios de Grecia. 15) Satisfecho, alegre, contento. 18) Alacrán. 20) Conjunto de cualidades que hacen que una persona o cosa sea muy atractiva o agradable. 22) Territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, geográficas, etc. 23) Hijo de José, hermano de Manasés, tronco de una “media tribu” de Israel. 24) Se dice del ángulo de más de 90 grados. 26) Pelea o combate singular, a caballo y con lanza. 29) Hada hermosa y bienhechora de la mitología pérsica. 30) Vestido de mujer usado en la India.



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde | [email protected]