Sábado nervioso

HORIZONTALES



1) Cabriolé, carruaje antiguo. 4) Fruto del cidro, semejante al limón, y comúnmente mayor, oblongo y algunas veces esférico. 9) Yerno de Mahoma. 12) Azuela, herramienta de carpintería. 13) Detestar, aborrecer. 14) Fez sombrero turco en forma de cubilete con una borla. 15) Justa, permitida, legal. 17) Hebdómada. 19) Elemento del emblema olímpico. 20) Golpe de revés alto que el jugador que resta da a la pelota al volverla a quien saca. 21) La aguja más corta y lenta del reloj. 24) Ternera añal. 27) Conjunción distributiva. 28) Bogotano, oriundo de la capital colombiana. 30) Criba grande para aventar el grano. 31) Galio. 32) Deslizarse sobre patines. 34) Infusión aromática. 35) La que no cree en Dios. 37) Rostizar. 38) Extremo inferior de la entena. 39) Línea que marca la distancia más corta entre dos puntos. 41) Peñasco que está a flor de agua o que no se descubre bien. 43) Que se abstiene de todo goce sexual, o se atiene a lo que se considera como lícito. 45) Institutriz. 46) Signo ortográfico que se escribe sobre ciertas vocales para indicar alguna particularidad fonética. 48) Gesto expresivo. 51) Hijo de Noé. 52) Cuarzo lapídeo, duro, traslúcido y con franjas de uno u otro color. 54) Duración de las cosas eternas. 55) Media antigua para paños. 56) Estrellas. 57) Centésimo de yen.



VERTICALES



1) Óxido de calcio. 2) Pimiento picante. 3) Juego de naipes en que los participantes juegan contra la banca. 4) Papagayo pequeño, lorito. 5) Rastro que deja la presa a través del monte. 6) El triple de CLXVII. 7) Plano, liso, libre de estorbos. 8) Arillo de metal precioso para adorno de la oreja. 9) Robar. 10) Hilo poco retorcido. 11) Levanta la bandera en el asta. 16) Pecado capital. 18) Dirigir la vista a un objeto. 20) Famoso anfiteatro de Roma. 21) Sitio donde se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos de fundición, etc. 22) Loco, demente. 23) Letra griega. 25) Mortífero. 26) Ciervo joven que aún no ha padreado. 29) Indios de Tierra del Fuego. 32) Aldeano o rústico. 33) Movimientos violentos del estómago, anteriores o simultáneos al vómito. 36) Afección cutánea caracterizada por vesículas rojizas y exudativas. 38) Emitas voces lastimeras, pidiendo favor o ayuda. 40) Cuernos, guampas. 42) Escucha, atiende. 44) País africano con capital en Lomé. 46) Aquí. 47) Perro. 48) Diosa griega de la desgracia. 49) Pájaro. 50) Impar. 53) Capone o Pacino.



Por Leonardo Conde | [email protected]