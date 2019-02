Sábado comprensivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES



2) Garrotillo, difteria. 5) Carro tirado por dos caballos de frente, usado en la Antigüedad. 9) La que está ahí. 11) Medidas castellanas de tres pies. 13) Alimento cotidiano. 15) Escuchar, atender. 16) Recurre a un tribunal superior. 17) Ave trepadora americana. 18) Planta crucífera bienal, alimento humano y caballar. 20) Agarradera, manija. 21) Porción de una curva. 22) Mongol, sobre todo el Grande. 24) Equipo de fútbol de la ciudad de Vigo. 27) Profeta, entre los árabes. 28) Organismo autónomo gubernamental. 30) Rey, soberano. 31) Mujer sabia a quien los antiguos atribuían espíritu profético. 34) Enojada, furiosa. 37) Rastro que deja la presa a través del monte. 39) Repollo. 40) Atmósfera terrestre. 42) Tejido sutil para velos. 44) Brote, surja. 45) Que carece de punta o de filo. 46) Autillo, ave rapaz nocturna. 47) Emperador de los peruanos. 48) Que maldice. 49) Dios romano bifronte, que veía el pasado y el futuro. 50) Calisto, constelación boreal. 51) El deporte de Tiger Woods y de Fay Crocker.

VERTICALES



1) Jornalero que trabaja en tareas que no requieren arte ni habilidad. 2) Brasa o ascua después de apagada. 3) Fruto de la vid. 4) Borrachera, mona. 5) Tiroteo. 6) Tonada de las Islas Canarias. 7) Parlamento que el actor dice al público y que se supone no escuchan los demás actores. 8) Juntó, agrupó. 10) Thailandia, en tiempos de Anna Leonowens. 12) Cabeza de ganado. 14) Grupa de la caballería. 19) Ave ciconiforme americana, fácil de domesticar. 21) Mesa consagrada para los sacrificios. 23) Moneda de plata de la antigua Grecia, sexta parte de la dracma. 25) Carne que cubre interiormente las mandíbulas y protege la dentadura. 26) Anhelar, desear fervientemente. 29) Arbusto ericáceo de hermosas flores. 32) Lengua. 33) Barista, persona encargada de servir o preparar bebidas en la barra de un bar. 35) Planta acantácea cuyas hojas se copiaban como adorno en los capiteles corintios. 36) Joven noble aún no armado caballero. 38) Salida de escena de un actor. 41) Dios de los vientos. 42) Solución de una charada. 43) Demente, insana. 44) Dinastía china, famosa por sus porcelanas.



Por Leonardo Conde | [email protected]