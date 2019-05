Sábado sencillito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES



1) Variedad de eclipse. 4) Que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, sino puramente secu-lar. 9) Hoyo en la tierra para enterrar un cadáver. 10) Barrena de boca cónica que se usa con las máquinas de taladrar. 13) No permitida, ilegal. 15) Polvillo fecundante de las flores. 17) Celenterado que tiene la barrera amenazada. 19) Vestido de mujer en India. 21) Ferrocarril. 23) Conjunto de activos que los bancos mantienen en forma de dinero. 27) Desconfianza, sospecha o temor. 29) Provocar, ocasionar. 30) Conturbar, sobresaltar o asustar. 31) Uno de los jueces infernales (de la mitología, no de AUDAF). 32) Dios romano del vino y la juerga. 34) Ave trepadora de Filipinas, de enorme pico. 38) Carne a las brasas o al horno. 41) Molestar, cansar, fastidiar. 42) Danza popular brasileña. 44) Ópera de Verdi. 45) Hijo de David que se rebeló contra su padre y murió en combate. 46) Uva sin madurar.



VERTICALES



2) Escuchar, atender. 3) Moneda de Brasil. 4) Desenreda el cabello. 5) Lugar donde trabajan los empleados administrativos. 6) Lámpara eléctrica de luz muy potente concentrada en una dirección. 7) Agarrar, tomar. 8) Sustancia, untuosa, blanca, que forma una capa sobre la leche que se deja en reposo. 11) Opus. 12) Tiro de esquina. 14) Paño para limpiar y secar los platos. 16) Forma de resistencia que adoptan las bacterias ante condiciones desfavorables. 18) Honor, estima o consideración adquirida con una acción gloriosa. 20) Fuertes, robustos, vigorosos. 21) Palo grueso y fuerte. 22) Sonido reflejado. 24) Segmento de recta que une dos puntos de una circunferencia. 25) Agarradera, manija. 26) Caballo cuya alzada no llega a metro y medio. 28) Perteneciente o relativo al trabajo. 33) Barquero que llevaba las almas al infierno. 35) Buenaboya de las galeras turcas. 36) Antigua moneda francesa de oro, que equivalía a veinte francos. 37) Ardentía, reverberación fosfórica en el mar. 39) Afección respiratoria. 40) Voz sánscrita, símbolo de Brahma. 43) Serpiente americana de gran tamaño.



Por Leonardo Conde | [email protected]