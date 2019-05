Crucigramas dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Cinta que en señal de recompensa honorífica acompañaba a las coronas y palmas de los atletas vencedores. B) Monte solo de árboles, limpio de hierba y de matas. C) Que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. D) Parte de mar que entra en la tierra. E) Injuriar gravemente, infamar de palabra. F) Cuerpo simple. G) Cinta gruesa con que se sujeta el pelo sobre la frente (plural). H) Especie de palangre con los ramales más cortos y el cordel más grueso. I) Desembarazado, airoso y galán. J) Contraria y opuesta a la razón; que no tiene sentido. K) Perteneciente o relativo a los lagos. L) Que no se encuentra presente. M) Senda, camino. N) Sumergido en algo. O) Errores en un texto impreso. P) Natural de algún pueblo de las faldas de los Pirineos.Q) Cada uno de los personajes que se enfrentan en la trama de un texto literario.



Solución del juego anterior:



A) tracto B) Ingres C) Raquel D) sufrir E) odrina F) doblez G) esbozo H) merced I) obrera J) liquen K) inepta L) nubios M) adepto N) Menfis Ñ) arroje O) raquis P) traste Q) arroba R) landre S) atoque T) pendón U) isatis V) adrede W) Daymán X) oyente Y) secoya Z) alabeo.



"Estarás, mi bien, cansado de tanto disfraz grosero; que es amor muy caballero y quiere andar bien tratado. Querrás que en el traje y brío tu nobleza participe adornos de Don Felipe, no sotanas de Berrío."



Tirso de Molina: "Marta la piadosa".



Por Leonardo Conde