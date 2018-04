Crucigrama dominical

A) JOHN B. ..., veterinario escocés que inventó el caucho vulcanizado. B) Cargado, pesado. C) Gualda, planta herbácea con la que se elabora un colorante amarillo oro. D) Undécima. E) Pez teleósteo de agua dulce, de carne muy delicada. F) Planta trepadora siempre verde. G) Uno de los huesecillos del oído medio. H) Vladimir Ilich Ulianov. I) Planta cucurbitácea de enorme fruto de pulpa encarnada, aguanosa y dulce. J) Anhelos, aspiraciones vehementes. K) Especie de cantar dulce y melancólico que entonan algunos indios de América Meridional. L) Profeta judío, discípulo y compañero de Elías. M) Vacación, suspensión temporal de actividades en los cuerpos colegiados, asambleas, etc. N) Moneda antigua, de distinto valor según los tiempos y países, igual a la vigésima parte de la libra. Ñ) Pordiosero. O) Grasa, pingüe, pegajosa. P) Deseo vehemente de hacer o conseguir una cosa. Q) Espectáculo teatral de carácter frívolo, en el que alternan números dialogados y musicales. R) Frente, parte superior de la cara de algunos animales. S) Palangre, arte de pesca de cordón grueso y ramales cortos. T) Nevada corta de copos menudos. U) Perteneciente a los Alpes o a otras montañas altas. V) Motín, confusión, alboroto producido por una multitud. W) Postrero. X) Rechazo, expresión de oposición a una persona o cosa. Y) Boquerón curado en salmuera con parte de su sangre. Z) Voz que emite con fuerza el perro.



SOLUCIÓN ANTERIOR: A) detalle B) armonio C) palafrén D) heroína E) Números F) espalda G) diluvio H) uvayema I) máquina J) adverso K) Urunday L) repudio M) israelí N) endeble O) risible P) resalado Q) escollo R) bayoneta S) escapar T) comején U) caniche V) almadía.



“Predominaba en la habitación un perfume viejo y delicado, como si el aire se renovara allí muy de cuando en cuando, a pesar del aroma de las lilas y rosas que había siempre allí durante el verano.”



Daphne Du Maurier: "Rebecca"