Crucigrama dominical

A) Pozo en que se recoge el agua de lluvia para su consumo. B) Perro pequeño, muy alerta y ladrador. C) DON..., nombre artístico de Dominic Félix Amici, actor norteamericano. D) Cántico de acción de gracias usado por la Iglesia. E) Erupción cutánea crónica y recurrente en forma de vejiguillas acuosas. F) Olla de barro para sublimar. G) Espacio geográfico de considerable extensión constituido por edificios cuyos habitantes se dedican, en general, a actividades no agrícolas. H) Fruto del haya. I) Cualquier vehículo con ruedas. J) Indemne, sano y salvo. K) Moneda antigua, vigésima parte de la libra romana. L) Persona respecto de otra que lleva su mismo nombre. M) Adorno en forma de toca de lana con dos tiras que caían a los lados, atributo de los sacerdotes y augures griegos y romanos. N) Complicación, lío, maraña. Ñ) Magnitud que sirve de medida a las demás de su especie. O) Nublado. P) Lechería; establo para las vacas lecheras. Q) Composición musical que se canta dentro de la liturgia en una misa de difuntos. R) Aversión, ojeriza, mala voluntad. S) País africano con capital en Jartum. T) Pared de tierra amasada y apisonada y en general, cualquier barda o seto. U) Hierro acerado con que se golpea el pedernal para sacar chispas. V) Perseguidor del correcaminos. W) Que no ha sufrido daño. X) Aguardiente mejicano hecho con aguamiel (jugo de maguey) fermentada. Y) Insurrecto. Z) Dícese del fluido de mucha densidad o viscosidad. #) Infinidad, sinnúmero.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) réquiem B) ataque C) maqueta D) orgasmo E) nepotes F) demente G) esquive H) chimenea I) aguzar J) madera K) pulque L) oyente M) alavesa N) marqueta O) ovalada P) remueve Q) delante R) ovejuna S) lumpen T) Oviedo U) rivera V) avivaré W) Salomé.



"La amo tanto, a mi pesar, que aunque yo vuelva a nacer, la he de volver a querer aunque me vuelva a matar. Está tu imagen que admiro tan pegada a mi deseo, que si al espejo me miro, en vez de verme, te veo”.



Ramón de Campoamor: "Doloras”.



Por Leonardo Conde