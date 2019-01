Crucigrama dominical

A) Responsorio que, separado del rezo, se dice por los difuntos. B) Robot de figura humana. C) Despeñadero, precipicio. D) Aparato que sirve para inflar. E) Personas que practican el nudismo. F) Robar, saquear con violencia y destrozo. G) En los periódicos, espacio encerrado por líneas para hacer resaltar una noticia. H) Meteorito. I) Bebida que los dioses del Olimpo usaban para curarse las heridas o dolores. J) Batir palmas. K) Cetro de Neptuno. L) Muy fuerte y de gran musculatura. M) Terreno pantanoso, abundante en turba y cubierto de césped que, por su escasa consistencia, retiembla cuando se anda sobre él. N) Pase de muleta ejecutado por el matador haciendo intervenir las dos manos. O) Fuerza que sobre todos los cuerpos ejerce la Tierra hacia su centro. P) Trastornado, enojado, confundido o afectado por una contrariedad. Q) Determinada, audaz, arrojada y libre. R) Milanesa, loncha delgada de carne empanada y frita. S) Indigestión de los niños. T) Narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. U) Celebrar algo con una fiesta u otra manifestación de alegría. V) Infundir con ahínco en el ánimo de alguien una idea, un concepto o sentimiento. W) Pertenecientes o relativos a las nupcias.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) Wimbledon B) consenso C) oxigenar D) linterna E) luchador F) infancia G) nutrida H) samoyedo I) mecenas J) octanaje K) ninivita L) Kriptón M) taburete N) obstetra O) náutica P) endecha Q) lesivos R) Lausana S) ocarina T) cínicas U) obsesos.



"Los Monkton de la Abadía Wincot exhibían un triste carácter por falta de vida social en nuestra región. No mantenían relaciones amistosas con sus vecinos (...) y nunca recibían a nadie bajo su techo”.



W. COLLINS: “Monkton, el loco”.



Por Leonardo Conde