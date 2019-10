Parasceve rendidor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

HORIZONTALES



2) Calzado que no pasa del tobillo, con la parte inferior de suela y lo demás de cuero u otro material. 6) Dispositivo antirrobo. 9) Especie de capote de monte o poncho usado en Colombia. 10) Tallarines, ñoquis, ravioles, una comida así. 11) Conflicto, apuro, situación difícil. 14) Carbón incandescente. 15) Ilusionista, prestidigitador. 17) Rezar. 18) Secuestro. 20) Pato, ave palmípeda. 21) Color violeta claro. 23) Clavo delgado y sin cabeza que se usa en varios oficios. 25) Cetáceos, ballenas asesinas. 27) Orificio. 30) Preposición. 31) Nave antigua de alto bordo, sin remos. 32) Máximo grado militar. 35) Copia que se obtiene calcando. 37) Brindar asilo. 39) Bucal. 41) Pontificio. 44) Pelota inflable usada en varios deportes. 46) Granero, algorín. 47) Ciudad populosa. 48) Árbol de madera oscura, muy apreciada para muebles. 50) Rebuznaba. 51) Casa de poca categoría, donde se guisan y venden cosas de comer. 52) Bebida compuesta de agua, miel y especias. 53) Cuarta fase del ciclo de un motor de combustión interna. 54) Batracios que carecen de cola.



VERTICALES



1) Planta nacional de Irlanda. 2) Especie de calabaza. 3) Pato, género de palmípedas. 4) Poner en circulación moneda falsa. 5) Fullerías, ardides para sacar ventaja ilícita en un juego. 6) Blancura resplandeciente. 7) Aeronave de gran porte. 8) El 50% de una cosa. 11) Cansa, deja extenuado. 12) Miel virgen. 13) Estado norteamericano con capital en Salem. 16) Diosa de la desgracia, expulsada del Olimpo. 19) Posturas adoptadas en el yoga. 20) Que sucede o se repite cada año. 22) Árbol cuya hoja luce en la bandera canadiense. 24) Que no tiene noticia de las cosas. 26) Composición vocal armonizada a cuatro voces, de ritmo lento y solemne. 28) Orangután (o chimpancé, los diccionarios no se ponen de acuerdo). 29) El país de los faraones. 33) Japonés. 34) Moneda del Reino Unido. 35) Calentador de agua doméstico. 36) Partes del cuerpo humano animal, que ejercen una función determinada. 38) Fermento gástrico. 40) Lamentar con lágrimas. 42) Prenda o señal que se entrega como garantía en un contrato. .43) La mujer que no se debe codiciar. 45) Desmentir. 47) Mamas de la vaca. 49) Pieza torneada, de madera, que hay que derribar en el bowling.



Solución crucigrama

Por Leonardo Conde | [email protected]