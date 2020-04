¿Quién paga la cuenta?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Estamos en coma inducido, diría un médico. La parálisis autogenerada de actividad económica global no tiene antecedentes. Ni siquiera durante la Gran Depresión ni la Segunda Guerra Mundial se bajó de esta forma la cortina del grueso de la actividad económica mundial.

El mejor escenario es una crisis severa pero de corta duración, con un retorno a un crecimiento positivo en el cuarto trimestre del año. Para lograrlo, las potencias globales despliegan una batería inédita de apoyo al sector productivo y a los trabajadores. Se reducen a cero las tasas de interés, se extienden líneas de liquidez para evitar el corte la cadena de pagos entre empresas, se extienden los seguros de desempleo y se realizan desembolsos directos en alimentos y en efectivo a los hogares.



Los costos globales del coronavirus se van a pagar con deuda pública. Es lo usual. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, las potencias europeas financiaron el 90% del aumento del gasto con deuda pública. La base impositiva existente se ve muy erosionada en este tipo de crisis como para poder ser fuente de financiamiento.



Por casa la situación es también naturalmente compleja. Existe consenso de que las políticas paliativas anunciadas van en la línea correcta. El estado de emergencia es permanente y dinámico. El dilema sanitario socioeconómico asociado al confinamiento está muy presente.



¿Cuál será el costo del coronavirus en Uruguay? ¿Cuánto, quién lo va a pagar, por qué y cómo?, son preguntas naturales que surgen estos días. El cuánto es lo más complicado de definir con precisión. Pero difícilmente será menos de 3% del PBI. La cuenta la vamos a pagar entre todos, porque lo que se está cuidando es la salud de todos; de eso no hay duda. Y la cuenta se va a pagar con deuda pública al mayor plazo posible; así debe ser.



Tenemos amplio acceso al financiamiento con organismos multilaterales de crédito -más del que podemos llegar a necesitar- y en condiciones muy convenientes. Existe la posibilidad de buscar fondos emitiendo bonos para ahorristas locales. Tenemos también grado inversor y la capacidad de acceder a tasas bajas a los mercados internaciones. Esta capacidad de endeudarse a tasas bajas en este momento es vital. Basta mirar del otro lado del río para valorarlo: como nadie le presta plata a Argentina, tiene que financiar la crisis con emisión monetaria (con alto riesgo de entrar en una hiperinflación y todas las consecuencias negativas asociadas).



La nueva deuda pública se tiene que asumir con la plena responsabilidad del gran esfuerzo de pago futuro que trae de la mano. Para ello hay que tener claro que la deuda es impagable si no se procesan reformas pendientes que el país tiene por delante para reimpulsar la inversión y el crecimiento económico. En este sentido, sería un grave error subir impuestos a los que van a invertir. Afortunadamente, el presidente lo descartó de forma contundente. El fundamento es claro: nuevos impuestos que desincentiven la inversión se deben evitar para no dañar el motor de la recuperación. Subas al IRPF en las franjas más elevadas de trabajo y capital se traducirían no solo en menores incentivos para la inversión en general, sino también para la inversión individual en educación y capacitación.



La cuenta se tiene que pagar con reformas. La crisis que estamos viviendo y la deuda elevada que nos deja se debe traducir en un mayor compromiso con la urgencia de las reformas estructurales que necesita el país para poder ser más productivo y justo.