Miércoles simple

HORIZONTALES

1) Líquido cosmético o medicinal que se aplica sobre la piel o el pelo. 6) Río de Uruguay, límite natural entre Salto y Paysandú. 11) Endrino, ciruelo silvestre. 12) Obra, en un catálogo musical. 14) Dueño, señor. 15) Por poco, cerca de. 16) UN … CUALQUIERA DA EN LA VIDA. 18) Explore terrenos en busca de vetas mineras. 20) Magnetiza. 21) Mezclé harina y agua para hacer el pan. 23) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 25) Hermana, religiosa. 26) Sitio poblado de malezas, matas y árboles. 28) Producto nitrogenado que constituye la mayor parte de la materia orgánica contenida en la orina. 31) Ajustasen a alguien para algún servicio. 34) Cualidad de los sonidos que permite ordenarlos de graves a agudos. 35) Califa que quemó los libros de la Biblioteca de Alejandría. 36) Género artístico, musical… o maíz acaramelado. 38) Alefato semicursivo usado por los sefardíes. 40) Planta musácea de Filipinas, de uso textil. 42) Atar o sujetar los bueyes al yugo. 45) Poner en sal carne o pescado, para su conservación. 47) Carpintero de ribera. 49) Artículo, dentro de un listado. 51) Cinturón de seda del kimono. 52) Religioso que dábale arroz a la zorra. 53) Moneda de Turquía. 54) Vasija honda en que se lleva la sopa en la mesa. 55) Aída, Norma y Tosca, por ejemplo.

VERTICALES

1) Se dice de las cabelleras que no forman ondas ni rizos. 2) Conjunción distributiva. 3) Cáscara del huevo rota por el pollo al salir de él. 4) Delfines de los grandes ríos de Sudamérica. 5) Advertí, me di cuenta. 6) Conjunto de dos o instrumentos. 7) Serpiente de Egipto, muy venenosa. 8) Arma antigua de palo guarnecido de hierro. 9) Hijo de Lot, hermano y primo de Moab. 10) Cosa de insignificante valor. 13) Persona que da dinero a préstamo. 17) Aldea en que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. 19) Prueba, examen. 22) Protuberancia carnosa sobre el pico del pavo. 24) Letra griega. 27) Palo de la baraja. 29) Distribuir algo dividiéndolo en partes. 30) Patriarca bíblico, padre de Matusalén. 32) Máquina compuesta de dos grandes ruedas engranadas que, mediante cangilones, sube el agua de los pozos, acequias, etc. 33) Gran lago salado de Asia, hoy seco y convertido en desierto. 34) Ardides o artificios para producir determinados efectos en el ilusionismo, el cine, etc. 37) Palmeras. 39) Cabecear, moverse una embarcación de proa a popa. 41) Danza. 43) Planta crucífera hortense y poco despierta. 44) Sujetapapeles de alambre. 46) Cantor épico de la antigua Grecia. 48) Manto de los beduinos. 50) Sitio donde se trilla la mies.



Por Leonardo Conde | [email protected]