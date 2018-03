Miércoles sencillito

HORIZONTALES

1) Viene al mundo. 5) Sacar punta o filo a un instrumento. 10) Medida de lucha sindical. 12) Ciudad de Colombia. 14) Recoger el ancla que está fondeada. 15) musulmán que, mediante un tributo, podía seguir viviendo entre los cristianos sin mudar de religión. 17) Que tiene favorable recepción del público. 19) Vano, fútil, inútil. 20) Toma de medicina que se da al enfermo cada vez. 21) Una más, diferente. 22) Fingido, simulado, no auténtico. 25) Persona que se ocupa de exhibir prendas de vestir, peinados, etc. 28) Plato formado por capas de pasta de harina, cuadradas o alargadas, que se intercalan con carne picada, verdura, etc. 30) Arma arrojadiza. 32) Enamorada de Don Juan. 34) Entretenida, agradable. 37) Rama de árbol combada hacia el suelo. 38) Situado a un lado de una cosa. 40) Atravesar un espacio o lugar en toda su extensión o longitud. 41) Famosa ópera inspirada en una primera dama argentina. 42) Mordisquear, desgastar con los dientes. 43) RUBÉN …, virtuoso cantautor uruguayo de tez achocolatada. 44) Hacer ruido bronco con el resuello cuando se duerme. 45) Raído, sin pelo.



VERTICALES

2) Ápice, extremo superior. 3) Espacio hueco dentro de un cuerpo cualquiera. 4) Una de las hermanas de Talía. 6) Célebre, notoria. 7) Inflexiones o entonaciones características del habla de un idioma, según la región de origen (plural). 8) Hender, partir, abrir. 9) República en una de las Islas Británicas. 11) Palo de la baraja. 13) Pelo de la oveja. 14) Cieno, lodo o barro pegajoso. 16) Divinidad pagana de sexo femenino. 18) Envase a presión para la soda. 23) Rumiante andino. 24) Barrio marginal de los morros de Río de Janeiro. 26) Planta ranunculácea cuya raíz tiene uso medicinal como purgante. 27) Rayo de luz monocromática y coherente. 29) Grito de guerra de la tropa al entrar en batalla. 31) Reverencia humilde en muestra de sumisión. 32) Cólico miserere. 33) Surgir una corriente de agua en determinado lugar. 35) Anestésico primitivo. 36) Caer nieve, como estos días en Europa y EE.UU. 37) Interjección para animar a las caballerías. 39) Amarras, sujetas.



Especial para El País



Por Leonardo Conde - [email protected]