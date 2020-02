Miércoles ceniciento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES



1) Santo. 4) Punta aguda de forma cónica o piramidal que tenían en el centro algunos escudos. 9) Serpiente de gran tamaño. 12) Sonido reflejado. 13) Molusco gasterópodo, de concha cónica con abertura oblonga. 14) Escuchar. 15) Demorar. 17) Plato valenciano de arroz con mariscos y legumbres. 19) Isla británica en el Mar de Irlanda. 20) Necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. 21) Tallos que arrancan desde la raíz de una planta. 24) Mover a ira, irritar. 27) Cabeza de ganado. 28) Prevención, apresto. 30) Ignorante, muy rudo de entendimiento. 31) Voz sánscrita, símbolo de Brahma. 32) Aire popular canario. 33) Nave antigua de alto bordo. 35) Antiguo Testamento. 36) Planta gramínea americana. 38) Fogón de la cocina. 40) Ánsar, ganso. 41) Unir correctamente las piezas de un rompecabezas. 43) Repelente de mosquitos, pre-aerosoles. 45) Piedra de cuarzo listada. 47) Genio creador, según los gnósticos. 48) Caballo alado de la mitología griega. 50) Ignorante, que no tiene noticia de las cosas. 53) Dueño, señor. 54) Molusco gasterópodo de las costas de Oriente, cuya concha blanca y brillante servía de moneda en la India. 56) Ovillo grande de lana peinada. 57) Zumaque, arbusto. 58) Atavío adorno. 59) Se atreve.



VERTICALES



1) Plató de filmación. 2) Piedra del altar. 3) Reglas que se debe seguir. 4) Albas, del color de la nieve. 5) Hogar. 6) Opus. 7) Jefe mafioso. 8) Cocinaba a las brasas. 9) Famosa composición de Ravel. 10) Francés antiguo, lengua provenzal. 11) Piedra del altar. 16) Grado de pericia en artes marciales. 18) Nombre dado a varios animales de cuerpo cubierto de púas. 20) Consonante griega. 21) Chanza, chiste. 22) Bogar. 23) Garantía, respaldo. 25) Acomete, agrede. 26) Retazo, pedazo sobrante de tela, etc. 29) Indígenas de Tierra del Fuego. 32) Juncal, lugar donde hay muchos juncos. 34) Sucesión de sonidos de un acorde. 37) Insectos que completaron su metamorfosis. 39) Interprete un texto escrito. 40) Adorno, atavío, decoración. 42) Refriega la piel para aliviar la picazón. 44) Átomo cargado eléctricamente. 46) Sirgar, remolcar una nave desde tierra. 48) Divisible entre dos. 49) Ave corredora. 50) Me dirigiré. 51) Chacó de fieltro de uso militar. 52) Tonto, oligofrénico. 55) Ciudad de Caldea.