Martes sovietizado

2) Modelo de Goya. 5) Embarcación que servía de apellido a Amílcar, Aníbal y Asdrúbal. 9) Taller del alfarero. 12) Entre los árabes, jefe de un distrito. 13) Hilera de caballerías que van atadas. 14) Calurosa. 16) Manejar y oprimir algo repetidamente a fin de que se ablande o suavice. 17) Conmovedor, que emociona. 19) Dedo situado al lado del meñique. 21) Isla madrepórica circular, con laguna interior. 22) Rifa pública, o bingo de entrecasa. 23) Postre hecho con huevos, leche y azúcar. 24) Grupo de personas que dirigen una asamblea. 26) Marea alta. 28) Cerdo salvaje víctima de Cavani, como cualquier golero europeo. 32) Membrana ocular donde se forman las imágenes. 35) Utensilio plegable para darse aire. 37) Natural de Dinamarca. 38) Arreglar el cabello pasando ligeramente el peine sobre él. 39) Obedezco, respeto. 40) Lecho. 41) Rinal. 42) Servir de modelo a un artista. 43) Gas noble usado en tubos de iluminación.



VERTICALES



1) Obra de teatro cómica, generalmente breve y de carácter satírico. 2) Caballo flaco, ende-ble y con mataduras. 3) Monte donde encalló el arca de Noé. 4) Rumiante nórdico. 5) Documento de identidad que servía para votar, hoy sustituido por la credencial cívica. 6) Lienzo fino, cuadrado y con una cruz en medio, que el sacerdote usa para celebrar algunos oficios divinos. 7) Aprisco, corral. 8) Artículo que no se vende o deuda que no se cobra. 10) Antiguo reino de España. 11) “La cigarra y la hormiga”, por citar una famosa. 15) Aflojar, perder fuerza el viento o la tormenta. 18) Fracción de la libra. 20) Copia exacta de una obra artística. 23) Dato burrero, que no puede perder. 24) Composición venenosa para matar perros. 25) Pinzas quirúrgicas. 26) Hacer que una tela quede formando pliegues. 27) Duna. 29) Contador de bolillas. 30) Proyectiles de arma de fuego. 31) Alma del Purgatorio. 33) Clara, pura, limpia. 34) Arrasó, devastó. 36) Herrumbre, verdín.



Por Leonardo Conde | [email protected]