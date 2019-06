Martes proverbial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

HORIZONTALES



1) Costilla con carne de animal vacuno, lanar, porcino, etc. 9) Que no tiene órdenes clericales. 10) Variedad de vinos finos. 11) Uno de los hijos-nietos de Lot. 12) Aplicar el riego a un terreno. 13) Parte final del caño de desagüe, por lo común adornada con figuras fantásticas, que sobresale del muro y da salida al agua de los tejados. 14) Robo de ganado. 16) Máquina para barrer las calles. 19) Cartílago que forma la parte externa del órgano del oído. 23) Perteneciente o relativo a la ciencia de fabricación del vino. 25) Mujer poderosa o aristócrata, de costumbres disolutas. 26) Planta acuática de la familia de las ninfeáceas, de hermosas flores blancas, terminales y solitarias. 28) Pantalla de vidrio opalescente. 30) Labor en hueco sobre metales preciosos, rellena con un esmalte negro hecho de plata y plomo fundidos con azufre. 31) Ternero añal. 32) Independiente o no sujeto a una autoridad superior. 33) Sustancia vegetal aromática que sirve de condimento, como el clavo, la pimienta, el azafrán, etc.



VERTICALES



2) Estructura de la cual se cuelga por el cuello a los condenados a muerte. 3) Pleitear, disputar en juicio sobre algo. 4) Que no está frío ni caliente, sino en un término medio. 5) Que tiene la cabeza inclinada hacia abajo por abatimiento, tristeza o preocupaciones graves. 6) Hombre que ha recibido las órdenes sagradas. 7) Cuadrilátero de boxeo. 8) Pásula, pajarito urbano abundante. 14) Redondel de la plaza de toro. 15) En este lugar. 17) Antigua moneda fraccionaria portuguesa y brasileña. 18) Variedad de gallegos. 20) Cavidades en que están engastados los dientes en las mandíbulas de los vertebrados. 21) Elevación local de la epidermis por acumulación de líquido. 22) Clavo metálico muy fino, que sirve generalmente para prender o sujetar alguna parte de los vestidos, los tocados, etc. 24) Muchacho que aprende el oficio de marinero ayudando a la tripulación en sus faenas. 27) Aguardiente americano hecho de maíz fermentado. 29) Primera luz del día antes de salir el sol.



Solución crucigrama

Por Leonardo Conde | [email protected]