Martes precario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

HORIZONTALES



1) El demonio de Fausto. 11) Contracción. 13) Río de Rusia, 14) Vías férreas. 15) Fruto de la vid. 16) Roedores con fama de dormilones. 18) Lucro producido por el capital. 20) Yunque de plateros. 21) Den a entender que van a causar un daño. 23) Selenio. 24) Especie de éxtasis contemplativo, durante el cual se suspenden las sensaciones exteriores. 26) Guaridas de osos. 28) Almiares, parvas de heno o paja. 30) Presa preferida de cada ave de cetrería. 32) Fatal, mortífero. 34) Oficial de la policía a cargo de una seccional. 37) Artículo dentro de un listado. 38) Vasija de barberos, como la que usó Don Quijote para hacerse el yelmo. 39) Autry, Hackman o Tierney. 40) Motivos de consulta médica, o de pesquisa policial. 41) Aguardiente caribeño. 42) Sancionar, imponer una pena. 43) Pongo límites a algo. 44) Anfibio. 46) Cartomancia egipcia. 49) Moneda de cobre de 4 maravedíes. 50) De mi propiedad. 51) Jugada del rugby, que marca cinco puntos. 52) Poder Ejecutivo. 53) Centésimo de libra, en Egipto y otros países africanos. 54) Ganas de beber. 55) Impulsar a alguien a ejecutar una acción. 58) Ejército marroquí. 59) Personas que comen en una misma mesa. 60) Cólico miserere.



VERTICALES



1) Halla el producto de dos factores. 2) Terreno yermo. 3) Que fingen lo que no son, o no sienten realmente. 4) Rey fundador de Troya. 5) Principio de un temblor, o el temblor mismo. 6) Río de Bélgica y Francia, afluente del Sena. 7) Virtud teologal. 8) Profeta que se fue en un carro de fuego. 9) Conjunto de lienzos de distintos géneros. 10) Tejido grueso de esparto, juncos, palma, etc. (plural). 11) Vertebrados emplumados. 12) Rayo de luz monocromática de uso médico e industrial. 15) Ciudad de Caldea. 17) Rinal. 19) Empleo de una palabra en una función sintáctica que no le es propia. 22) Hospitales o sanatorios. 25) Gran región de Italia, con capital en Turín. 27) Calmar, tranquilizar. 29) Hará caricias. 31) Por poco, a duras penas. 33) Letra griega. 35) Óxido rojo de plomo, usado como pintura antioxidante. 36) Unidad de intensidad de campo magnético en el sistema cegesimal. 42) Yeguas jovencitas. 42) Monstruos mitológicos con rostro de mujer hermosa y cuerpo de dragón. 44) Bario. 45) Libro de fotos, autógrafos, figuritas, etc. 47) Interjección de dolor. 48) Intervenga en el quirófano. 49) Sombrero de copa plegable. 51) Última preposición propia. 53) Número clave de una tarjeta. 54) Cloruro de sodio. 56) Cobalto. 57) Cerio.



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde | [email protected]