Martes de morondanga

HORIZONTALES

1) Cubrir, o cerrar. 6) Flor asociada a los Países Bajos. 13) Cueva del oso. 14) Empresa que extrae y vende arena de la costa. 15) Entrega de la pelota entre jugadores de un mismo equipo. 17) Cabeza de ganado. 18) Trozo de cristal que adorna candelabrose, arañas, etc. 20) Edificio para habitar. 21) Rollo de tela que se pone en la cabeza para apoyar una carga. 23) Logaritmo decimal. 24) Nota musical. 25) Necesidad de beber. 26) Árboles de madera negra, muy apreciada. 28) Actinio. 30) La enamorada de Abelardo. 32) Número de días en que el año solar excede al lunar común de doce lunaciones. 34) Sociedad Anónima. 35) Armadura de láminas de acero dispuestas en forma de escamas sobre una tela gruesa. 37) Festejé con risas. 38) Infusiones aromáticas. 39) Cabeza principal. 40) Átomo o molécula con carga eléctrica. 41) Sitio en que los tribunales oyen y determinan las causas. 43) Que guarda modo y compostura. 45) Alga unicelular filamentosa. 46) Junta, agrupa. 47) Rumiante nórdico, de astas en forma de pala. 50) Babieca, Rocinante, o Gandhi di Job, un bicho de esos. 52) Reducir a hilo el lino, cáñamo, lana, seda, algodón, etc. 53) Instrumentos que usan los alfareros para pulir y adornar en el torno las vasijas de barro. 54) Provisión de víveres.



VERTICALES

1) Ovillo grande de lana peinada. 2) Unidad americana de sensibilidad fotográfica. 3) Pez comesti¬ble. 4) Cien metros cuadrados. 5) Dios egipcio. 6) Saco, costal, bolsa. 7) Gran río de Rusia y Kazajistán. 8) Hilo poco retorcido. 9) Indio. 10) Árbol rosáceo de fruto suculento. 11) Dios griego de la guerra. 12) Cesta de pescadores. 16) Hacer prueba, experimentar o intentar algo. 19) Indemnes, incólumes. 20) Objeto. 21) Compañeros de gesta de Odín, 32 en total. 22) Tejido que hace la araña para cazar insectos. 24) Bofetada. 27) Inepta, incapaz para determinada actividad. 28) Que no cree en Dios. 29) Hijo mayor de Adán y Eva. 31) Cólico miserere. 33) Hijo de padres europeos, nacido en América. 36) Figuras religiosas de los ortodoxos. 38) Pedazo de paño que une las dos partes del escapulario de ciertos hábitos monásticos (maldita pero muy religiosa). 41) Mamífero pinnípedo. 42) Forma de la oficina de Trump en la Casa Blanca. 43) Equino híbrido de asno y caballo. 44) Aceite extraído de la gordura de algunos peces y cetáceos. 46) Yerno de Mahoma. 48) Perro. 49) Sitio donde se trilla la mies. 51) Primera terminación verbal de infinitivo. 52) Hectárea.



Por LEONARDO CONDE - [email protected]