Martes...¡gordo y trece!

HORIZONTALES

1) Óxido de calcio. 4) Llegar de improviso. 8) Antiguo reino de España. 12) Cinturón de seda del kimono. 13) Jumento. 14) Malta, Curaçao o Madeira. 15) Sectarios judaicos que aparentaban rigor y austeridad, pero eludían los preceptos y el espíritu de la ley. 17) Que no cree en Dios. 18) Derribé, eché por tierra. 19) Cada uno de los orificios nasales internos que comunican los tractos respiratorio y deglutorio. 21) Ritmo urbano norteamericano. 23) Pieza unida a la suela del calzado en la parte que corresponde al talón. 26) Ciudad de Colombia. 29) Moneda de la Unión Europea. 32) Pájaro. 33) Aceite. 34) Adorno arquitectónico. 35) El primer hombre. 36) Logaritmo decimal. 37) Dios griego de la guerra. 38) Vestido sobresaliente y lucido. 39) Ion con carga negativa. 41) Rollo de tela que se pone en la cabeza para apoyar una carga. 43) Descuidada, negligente con sus deberes. 46) Insecto adulto. 50) Pelo blanco. 52) Abusadores. 54) Achaques habituales. 55) Uno de los hijos de Jacob y Lía. 56) Criada principal. 57) Excavación profunda que circuye la fortaleza. 58) Primera película ganadora del Óscar. 59) Hogar.



VERTICALES

1) Plataforma para el vigía en el tope de un mástil. 2) Buenaboya turco. 3) Instrumento que los italianos usaban como moneda. 4) Arbusto papilionáceo originario de la India. 5) Cociné, rosticé. 6) Padre de Matusalén, tocayo de un hijo de Caín. 7) Raído, sin pelo. 8) Bejuco. 9) Obra hecha de estacas clavadas en la tierra para defensa. 10) Exclamación de aplauso taurino. 11) Nave antigua. 16) Elemento Nº 39, metal raro, brillante y negruzco. 20) Amarro, sujeto. 22) Más malo. 24) Forma del despacho de Trump en la Casa Blanca. 25) Niña pequeña. 26) Pegamento de carpinteros, encuadernadores, etc. 27) Ala de ave desplumada. 28) Cuerpos de tropa romana, compuestos de infantería y caballería. 30) Nombre de la ve corta. 31) Flor nacional de Inglaterra. 35) Ave zancuda americana, fácilmente domesticable. 37) Ave trepadora americana. 40) ¿Libro gástrico? 42) Tuberculosis pulmonar. 44) Habitación grande o principal. 45) Segundo hijo de 35 HORIZONTAL. 47) Garantía, respaldo. 48) Pegamento de uso escolar. 49) Atreverse. 50) Letra del alefato. 51) Palabrota, imprecación non sancta. 53) Fruto de la vid.



Especial para EL PAÍS



Por Leonardo Conde - [email protected]