Martes desganado

HORIZONTALES



1) Vaso sagrado en que se consagra el vino en la misa. 6) Retardar, demorar. 12) Libro sagrado del islam. 14) Canal abierto en una pared para empotrar los conductos de electricidad, agua, etc. 15) Rey de los hunos. 16) Instruyen, inculcan conocimientos, modales, etc. 18) Anotaciones para aclarar textos difíciles de comprender. 19) Atrapará o matará la presa. 20) Unidad de velocidad en base a la del sonido en determinado medio. 22) Víctima de Caín. 23) Escoge, selecciona. 25) Obtienes, consigues. 28) Piraguas. 31) Rumiante andino. 32) Temporada larga sin lluvias. 33) Prebenda colegial. 35) Agudo, hábil para engañar o evitar el engaño. 37) Parlamento que el actor dice al público y se supone los demás personajes no escuchan. 41) Árbol chileno, de madera anaranjada y muy dura. 42) Poner en circulación moneda falsa. 43) Rumiante lechera. 44) Ave zancuda americana, fácil de domesticar. 45) Adjuntará, pondrá junto a otra cosa. 46) Volcán de Costa Rica.



VERTICALES



2) Canoa de los indios mejicanos. 3) Planta ninfeácea acuática que abunda en el Nilo.4) Diosa mensajera del Olimpo. 5) Que hace demostraciones de cariño afecta-das, exageradas o falsas. 7) Espacio, distancia de lugar o tiempo. 8) Pieza que forma la proa de una nave. 9) Incitar a los perros para que embistan. 10) pinzas que usaban los cirujanos para sacar una bala de dentro de la herida. 11) Relativo al riñón. 13) Cesta de pescadores. 17) Dios griego de la guerra. 18) Arcilla especial para fabricar vasijas refractarias. 21) Dormido, tratándose de un volcán. 26) Reptil del orden de los quelonios, parecido a la tortuga, con membranas interdigitales. 27) Maravillosa bebida estimulante en el desayuno. 28) Deja de ejercer un cargo. 29) Navegantes. 30) Poner fertilizantes a la tierra. 32) Música típica de Brasil. 34) Pren-da de los súper héroes de antes. 36) Cajita donde se guarda una reliquia.38) Rostizar. 39) Buqué, manojo. 40) Santiamén,



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde | [email protected]