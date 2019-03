Martes desafiante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES



1) Serpiente pequeña. 5) Corona sencilla de los primeros reyes de Inglaterra. 9) Gordo. 10) Canción popular española. 11) País asiático con capital en Nueva Delhi. 13) Abierto, tratándose de un torneo de golf o de tenis. 15) Parte alta de la cerviz. 16) Crustáceo decápodo, parecido a una gamba pequeña. 20) Cuarto mes del año. 22) Exclamación taurina. 23) Ladrillo secado al sol. 25) Manojo de mies tendida en el suelo para formar gavillas. 26) Muebles para sostener partituras. 29) Lista, catálogo. 30) Variedad de cava. 31) Garantía, respaldo. 32) Ave trepadora americana. 34) Que elige o tiene potestad o derecho de elegir. 36) Yerno de Mahoma. 38) Criado que ayudaba a vestir a su señor. 39) Letra griega (no es eta). 40) Asiento alargado, sin respaldo. 41) Inmoderado y excesivo amor a sí mismo. 44) Cesta de pescadores. 46) Tiempo de existencia. 47) Natural de Asturias. 49) Gustoso, agradable. 50) Dominio, imperio, facultad y jurisdicción para mandar o ejecutar algo. 51) Casquillo, cuento o virola que se pone en el extremo inferior de las lanzas, bastones, etc. 52) Oscuro, tenebroso, triste.



VERTICALES



1) Película transparente y flexible, que se utiliza como envase o envoltura. 2) Famoso colegio inglés. 3) Trenza gruesa de espadaña, forrada con pellejo, que se pone en el yugo para que se adapte bien a las colleras (maldita del mes). 4) Manto de los beduinos. 5) Adverbio de modo. 6) Monje budista. 7) Primer hombre nacido de mujer. 8) Tarima pequeña que se pone delante de la silla para apoyar los pies. 10) Solípedo africano. 12) Persona que ha producido alguna obra científica, literaria o artística. 14) País africano con capital en Bamako. 16) Especie de vino algo claro. 17) Utensilio de madera, piedra o metal, para machacar en él especias, semillas, etc. 18) Cuentos, narraciones. 19) Registro del órgano, de sonido nasal. 21) Película que separa los cuatro gajos de la nuez. 24) Derecho que se pagaba por fabricar naipes. 27) Tejido para velos. 28) Duración de las cosas eternas. 32) Echar al viento los granos que se limpian en la era. 33) Sana y salva. 35) Pequeño semiconductor con circuitos integrados que realizan numerosas funciones en computadoras y dispositivos electrónicos. 36) Ansioso, codicioso. 37) Que no ha sido publicado antes. 42) Pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto. 43) Monte pequeño y redondeado. 45) El mayor de los continentes. 46) Anestésico primitivo. 48) Aguardiente caribeño. 49) Cosmético capilar.



Por Leonardo Conde | [email protected]