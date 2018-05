Martes bajo cero

HORIZONTALES

1) Contracción repetida e involuntaria de un músculo. 4) Echar al agua un buque haciéndolo resbalar por la grada después de construido. 9) Átomo o molécula electriza-dos. 12) Cachón. 13) Repite. 14) De mi propiedad. 15) De color oscuro que tira a negro. 17) Jornadas, trechos de un recorrido. 19) Servilletero. 20) Se muestra de a poco, o parcialmente. 21) Zanjón abierto para amenguar los efectos de las crecidas. 24) Desmentir. 27) Poema lírico de estilo elevado. 28) Artículo dentro de un listado. 30) En el rezo eclesiástico, última de las horas menores, que se dice antes de vísperas. 31) Río de Italia. 32) Palo aguzado con que los indios roturaban la tierra. 33) Árbol leguminoso de Venezuela. 35) Nota musical, pero de las de antes. 36) Parte de la ópera que canta una sola voz. 38) Poco espesa o tupida. 40) Caminaré. 41) Antiguo instrumento de cuerdas, parecido al laúd. 43) Familiarmente, aurinegro, carbonero, manya. 45) 45) Una de las hermanas de Talía. 47) Calle de pueblo. 48) Manojo o maña que forman las espigadoras. 50) Ganar, triunfar, derrotar al rival. 53) Mazamorra de maíz morado. 54) Inaugurar una muestra, comercio, etc. 56) Pájaro. 57) Desaliñada, mal vestida, rotosa. 58) Serie de encuentros deportivos en que todos los equipos se enfrentan entre sí. 59) Chacó de fieltro de uso militar.



VERTICALES

1) Hanks, Cruise o Selleck. 2) Rey mítico, fundador de Troya. 3) Vela cuadrada que los pescadores de Veracruz largan en un botalón. 4) Expresión compuesta de dos términos algebraicos unidos por los signos más o menos. 5) Ave rapaz nocturna. 6) Infusión aromática. 7) Dios de la guerra. 8) Roedor de iglesia, o de computadora. 9) Que no se ha pagado. 10) Escuchaba, atendía. 11) Nosotros. 16) Período histórico o geológico. 18) Entretenido, agradable, grato. 20) Roturé la tierra con el arado. 21) Topetar, dar golpes con la cabeza. 22) Rinde culto religioso. 23) Sujetar con ligaduras. 25) Batracio de los que no tienen cola. 26) Mamífero mustélido africano. 29) País, también africano, como el mamífero de recién. 32) Perderá el equilibrio, se vendrá abajo. 34) Competencia de velocidad. 37) Línea aérea de España. 39) Dueño, señor. 40) Uno de los hijos de Jacob. 42) Sitio donde se pisa la uva o se exprime la aceituna. 44) Todavía. 46) Prohibición religiosa o social. 48) Océano. 49) Diosa romana de la tierra fértil. 50) Planta vivaz y trepadora, que da la uva. 51) Duración de las cosas eternas. 52) Cabeza de ganado. 55) Nota musical.



Especial para El País



Por Leonardo Conde - [email protected]