Martes alentador

HORIZONTALES



2) Harto, lleno0, satisfecho. 5) Mujer viuda que para autoridad y respeto, y para guarda de las demás criadas, había en las casas principales. 10) Color rojo encendido. 11) To-mar una comida ligera a media tarde. 12) Brasileño, de Brasil. 17) Colilla de cigarrillo. 19) Prueba, examen. 20) Espiroqueta que transmite la sífilis. 22) Humo aromático que se produce para perfumar o purificar un ambiente. 23) Zar terrible. 25) Luz sonrosada que precede la salida del sol. 28) Amante de la música clásica. 31) Traje peculiar y distintivo de los militares, alumnos, empleados, etc. 32) Danza popular mejicana, en pareja, influida por bailes españoles como la jota. 33) Árbol fagáceo con fama de robusto. 34) Embustero, falso, mentiroso.



VERTICALES



1) Juego de cartas en que se hace baza levantando quince puntos. 3) Mantillo, capa superior del suelo. 4) Galería subterránea. 6) Mamas de la vaca y otros animales lecheros. 8) Remitir una deuda, ofensa, falta, delito, etc. 9) Príncipe árabe. 13) Observar, aguardar cautelosamente con algún propósito. 14) Requerir, exigir el cumplimiento de algo, especialmente con autoridad o fuerza para obligar a hacerlo. 15) Informa, pone en conocimiento. 16) Felino americano con manchas semejante4s a las del jaguar. 17) Muy dadivoso, derrochador. 18) Pantano. 21) Paleta metálica, pequeña y afilada, usada por boticarios, pintores, etc. 24) Composición poética que consta de catorce versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos. 26) Enamorado de Eurídice. 27) Cuarto mes del año. 28) Dulce producto de la colmena. 29) Solución de sales alcalinas en agua, que se utiliza en limpieza como desinfectante y blanqueador. 30) Agrupación carnavalesca.



Por Leonardo Conde | [email protected]