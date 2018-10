Lunes variado

HORIZONTALES



2) Árbol silvestre de cuya corteza obtiene la liga para cazar pájaros. 5) Morrión propio de la caballería ligera, y aplicado después a tropas de otras armas. 10) Número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante pueda sesionar. 11) Movimiento giratorio y rápido del aire, el agua, etc. 12) Hacer que alguien quiera hacer algo o hacerlo en mayor medida. 17) Aguardiente de maíz. 19) Ave zancuda del Mediterráneo. 20) Alcahueta, mujer que concierta encuentros amorosos. 22) Embarcación que lleva la correspondencia y pasajeros de un puerto a otro. 23) Última de las cuatro partes iguales en que dividían los romanos el día artificial. 25) Tablas que forman las paredes curvas de las pipas, cubas, barriles, etc. 28) Conducto que lleva la bilis de la vesícula al duodeno. 31) Hilo formado de las hebras largas del vellón de lana. 32) Friso, faja de la parte inferior de las paredes. 33) Dios griego del mundo de los muertos, el Plutón romano. 34) Llanura entre montes o alturas.



VERTICALES



1) Organismo resultante de la simbiosis de hongos con algas unicelulares. 3) Que pre-tende ser elegante y refinado sin conseguirlo. 4) Planta gramínea de la India, alimento exclusivo de los pandas. 6) Mezcla visible de gases producida por la combustión. 7) Líder, junto a Josué, del pueblo israelita tras la muerte de Moisés. 8) Refuerzo de chorizo asado. 9) Alquitrán. 13) Pared delgada que sirve para separar las piezas de la casa. 14) FERNANDO …, guardameta titular de la selección de Uruguay. 15) Cerdo pequeño. 16) Material con que se llena algo. 17) Que no se halla presente. 18) Aire que se expulsa al respirar. 21) Lapidar, matar a pedradas, género de suplicio usado antiguamente. 24) Gracioso, chistoso, festivo. 26) Bejuco. 27) Color heráldico que en pintura se representa con el negro. 28) Jefe de cocina de un restaurante. 29) Instrumento de punta muy fina usado para agujerear el cuero. 30) Obediente, manso, apacible.



Por Leonardo Conde| [email protected]