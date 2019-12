Lunes travieso 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

HORIZONTALES



1) Mielga común que se cultiva para forraje (¿Qué mielga es eso?). 9) Afección cutánea causada por un ácaro. 10) Barco de gran porte. 11) El campo, como sector productivo. 12) Río limítrofe entre Canadá y EE.UU. 13) Astrónomo que descubrió las lunas de Júpiter. 14) Que no está frío ni caliente, sino en un término medio. 16) Seguir a quien va huyendo, con ánimo de alcanzarle. 19) Fracciones de libra. 23) Se dice del trabajo u ocupación dañoso para la salud. 25) Torcedura brusca y dolorosa de una articulación. 26) Parte final del caño de desagüe de un tejado, adornada con figuras fantásticas. 28) Se dice del polígono o poliedro cuyos lados o caras son todos iguales. 30) Masa de agua suspendida en la atmósfera. 31) Crustáceo marino, parecido a la centolla, pero de caparazón liso 32) País de África Central, sobre el Atlántico, con capital en Libreville. 33) Composición pictórica que expone como tema principal frutas, verdura, caza, pesca, etc., y objetos domésticos diversos.



VERTICALES



2) Bejuco, enredadera selvática. 3) Daños que sufren los géneros comerciales al trasladarlos. 4) Prestigioso club de fútbol carioca, flamante campeón de la Copa Libertadores. 5) Límites, líneas divisorias entre países. 6) Figura religiosa con la imagen de Jesús, la Virgen o algún santo. 7) Camión de auxilio automovilístico. 8) Asno, caballo o camello semental. 14) Humo que se pega a las sartenes, cacerolas y otras vasijas que han estado al fuego. 15) Rey impío de Israel, esposo de Jezabel. 17) Cuadrilátero de boxeo. 18) Una de las Bestias de la Reina, que representa a Escocia. 20) Capital de Bosnia Herzegovina, famosa por el magnicidio que desató la I Guerra Mundial. 21) Excrecencia cutánea por lo general redonda. 22) El malo, en el melodrama victoriano y generalmente en cualquier historia de acción. 24) Apremiante, que no admite demora para su atención. 27) Cauce de un río o arroyo. 29) Gran desierto de Asia, entre China y Mongolia.



Solución del juego anterior.

Leonardo Conde | [email protected]