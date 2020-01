Lunes regio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horizontales



1) Hongo del tipo de las setas, comestibles algunos, alucinógenos alguno que otro. 5) Sarraceno, árabe. 10) Acción de atacar, acometer o emprender una ofensiva. 11) Pariente y privado del Papa. 12) Capacidad, habilidad para hacer algo. 13) Aleación de hierro y níquel de mínimo coeficiente de dilatación, empleado para para instrumentos de medida muy precisos. 14) Moneda europea. 15) Provistos de un sistema de alcantarillas. 20) Que no se pueden destruir. 28) Medida agraria inglesa. 29) Recipiente o pieza hueca donde se echa una masa blanda o líquida que, al solidificarse, toma la forma del recipiente. 30) Hongo de sombrerito. 31) Trineo de Rusia, tirado por caballos. 32) Hombre castrado que se destinaba en los serrallos a la custodia de las mujeres. 33) Pollo del ánsar. 34) Termita, insecto xilófago.



Verticales



2) Perteneciente o relativo a la garganta. 3) Herramienta de Nadal, Federer o Del Potro. 4) Lana del cordero de Escocia y tela que se teje con ella (maldita textil, de colección). 6) Oficial superior del Ejército. 7) Muy llena, o tan llena que ya no puede contener nada más. 8) Escribano. 9) Levantar, poner más arriba, alzar. 16) Ruy Díaz de Vivar. 17) Nosotros. 18) Guirnalda de flores con que los polinesios agasajan a los visitantes. 21) Nácar de inferior calidad. 22) Ermitaño, cenobita. 23) Membrana extendida del oído, que limita exteriormente el oído medio y establece la separación entre esta parte del oído y el conducto auditivo externo. 24) Palote de amasar. 25) Cada una de las piezas del ajedrez. 26) Bóvido salvaje, parecido al toro. 27) Caja o envoltura para guardar ordenadamente un objeto, joyas, instrumentos de cirugía, etc.





Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde | [email protected]