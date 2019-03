Lunes reflexivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES

1) Alegre, satisfecho. 8) De Lobos, de Gorriti o de las Gaviotas. 8) Tacha, vitupera. 12) Prenda o señal entregada como garantía en algún contrato o concierto. 14) Actinio. 15) Conjunto de veinte manos de papel. 16) Zumo que se saca de la uva no madura. 17) Un poco, no mucho. 18) Pasé por alto, por descuido. 19) Preposición poco usada: bajo, bajo de. 20) Inteligencia Artificial (está de moda). 21) Sirgar, remolcar una barca desde tierra firme. 22) Fermento gástrico. 23) Calcio. 24) Toro que adoraban los egipcios. 25) Relativa a las ovejas. 27) Dios griego del amor. 28) Diosa egipcia, esposa de su hermano. 29) Espacios que hay entre las moléculas de los cuerpos. 31) Tela fuerte de hilo o de algodón crudos. 32) Reparte los naipes para jugar. 33) Primer número natural, por el que se empieza a contar. 34) Profeta que se fue al cielo volando con estilo. 36) Pronombre personal. 37) Artículo neutro. 38) Ión con carga negativa. 39) Chaqueta, americana. 41) Relaciones escritas de lo tratado en una junta. 42) Detener la marcha o cualquier acción. 43) Titanio. 45) Cuba grande, barril. 47) Elemento halógeno. 48) Aborrecimiento. 49) Muebles para sentarse.



VERTICALES

1) Anverso de una moneda. 2) Enamorada de Hamlet. 3) Tira de tela cortada en forma triangular, que se añade o entreteje a los vestidos para darles vuelo. 4) Pelusa que se junta debajo de los muebles. 5) Sodio. 6) Partes en que está dividida o se puede dividir una extensión lineal. 7) Festín en que se come y bebe inmoderadamente y se cometen otros excesos. 8) Padre del rey David. 9) Nota musical. 10) Gimnasta que da saltos o practica habilidades sobre el trapecio o la cuerda floja. 13) Alteración patológica de las articulaciones. 18) ELISHA …, inventor del ascensor moderno. 19) Santo. 21) Habitación, alcoba. 22) Lirio heráldico. 23) Apellido de Julieta, la enamorada de Romeo. 24) Servilletero. 26) Bajo, despreciable. 27) Tablar de huerta. 28) Persia moderna. 30) YOKO …, artista japonesa, viuda de John Lennon. 31) Deidades paganas. 32) Moneda de oro de la antigua Austria-Hungría. 35) Bejuco. 36) Cartomancia egipcia. 38) Parte unitaria de una obra teatral. 39) Aceite extraído de la gordura de algunos peces y cetáceos. 40) Palo de la baraja. 44) Caminad, andad. 46) Medida itineraria china, unos 507 metros.



Por Leonardo Conde | [email protected]