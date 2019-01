Lunes optimista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horizontales

2) Cuadernillo de apuntes. 5) SAMUEL …, ingeniero inventor del revólver de seis tiros. 9) Dios nórdico que trabaja para Marvel. 11) Ir por el aire, sostenido por alas o hélices. 13) Oficial otomano. 15) Ave corredora de Australia. 16) Ciervo joven que no ha padreado todavía. 17) Ruy Díaz de Vivar. 18) Resabio, vicio o mala costumbre. 20) Duración de las cosas eternas. 21) Atmósfera terrestre. 22) Hacer consonancia dos voces. 24) Tardo o pausado en el movimiento o en la acción. 27) Alefato cursivo usado en textos sefardíes. 28) Gran río de Asia. 30) Mujer que participaba en las fiestas bacanales. 31) Emboscada de gente armada en paraje oculto, acechando al enemigo para asaltarlo descuidado. 34) Tintura medicinal que se empleaba para curar golpes y magulladuras. 37) Escapé, me fugué. 39) Óxido de calcio. 40) Llantén. 42) Punto cardinal. 44) Película mexicana de Alfonso Cuarón, ganadora del Globo de Oro, y seria candidata al Óscar. 45) Mordisquear. 46) Criada principal. 47) Juntar, agrupar. 48) Intranquilos, temerosos, inquietos. 49) Ídolo de fenicios y otros pueblos, al que se ofrecían sacrificios humanos. 50) Obras Sanitarias del Estado. 51) Atreverse.



Verticales

​1) Artículo dentro de un listado. 2) Sacar lustre o brillo a un metal. 3) Alga unicelular filamentosa. 4) Iracunda, furiosa. 5) Nombre de dos estados norteamericanos, con capitales en Raleigh y Columbia. 6) Máximo galardón olímpico. 7) Callado, silencioso. 8) Piedra de color verdoso, susceptible de alto pulimento. 10) Califa que quemó los libros de la Biblioteca de Alejandría. 12) Moneda de Bulgaria. 14) Movimiento o traslación de caudales por medio de letras, libranzas, etc. 19) Profesaba amor. 21) Acera junto a las vías en una estación de trenes. 23) Barbacoa. 25) Preposición. 26) Combatir, bregar. 29) Derribar una res arrojándole un lazo a las patas. 32) Una de las lunas de Júpiter. 33) Cama estrecha y sencilla de camarotes, celdas, etc. 35) Imágenes religiosas griegas o rusas. 36) Prenda de la cual carecía el “Hombre Feliz”. 38) Mantillo. 41) Criba para aventar el grano trillado. 42) Bolsa, talego. 43) Tabaco molido. 44) Descortés, áspero, grosero.

Por Leonardo Conde | [email protected]