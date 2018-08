Lunes inquietante

HORIZONTALES



1) Afección, calamidad grande que causa gran perjuicio. 4) Territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, geográficas, etc. 8) Alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. 10) MARTÍN …, goleador histórico de Boca Jrs. 11) Metal usado en componentes electrónicos. Es el elemento Nº 39. 12) Cetéceo llamado también ballena asesina. 13) Manto de bayeta negro y corto, que se ponía sobre el capuz y era usado en los lutos antiguos. 15) Que emana de la autoridad del Estado. 17) Mezcla visible de gases producida por la combustión de una sustancia. 19) Mujer hermosísima del paraíso musulmán. 21) Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y del honor. 24) Capital de Ucrania. 25) Índigo. 27) Resalto helicoidal de un tornillo o tuerca. 29) Medallas obtenidas como trofeo deportivo. 30) Aborigen que poblaba la costa norte del Río de la Plata. 31) Aspillera, abertura estrecha en la muralla por la cual se disparaban las flechas. 32) Nombre castellano al mutante Wolverine, de X-Men.



VERTICALES



1) Dar muerte un rayo eléctrico a una persona o animal. 2) Contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido. 3) Piedra preciosa de brillo lustroso. 5) SAMUEL …, inventor del revólver. 6) Patriarca bíblico, padre de Isaac y de Ismael. 7) Llamar a los espíritud de los muertos. 9) Metal lantánido de uso en la fabricación de vidrio. Es el elemento Nº 60. 10) Zahúrda. 14) Nombre dado a las comidas que se supone no tienen gran valor nutritivo. 16) Habitantes de una isla. 18) Instrumento de hierro con punta en forma de semicírculo, que sirve para tener colgado algo. 20) Instrumento de cuerdas hawaiano, especie de guitarra pequeña. 22) Vestido de máscara que sirve para las fiestas como Halloween, o en carnaval. 23) Rumiantes africanos, emparentados con la jirafa. 26) Locatario, que juega en su propia cancha. 28) Cabeza o parte alta del escudo de armas.



Por Leonardo Conde | [email protected]