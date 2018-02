Lunes iniciativo

HORIZONTALES



1) Jarabe, arrope. 4) De poco aprecio o importancia. 9) Adverbio de modo. 12) Río entre Brasil y Paraguay. 13) Alma del purgatorio. 14) Piel del rostro humano. 15) Muere. 17) Separa, retira, aleja. 19) Archipiélago de Indonesia. 20) Piedra de cuarzo listado. 21) Estúpido, falto de inteligencia, razón y discurso. 24) Mal vestidas, astrosas. 27) Antorcha. 28) Dios nórdico del trueno. 29) Maroma, soga de uso náutico. 30) El auténtico inconsciente, según Freud. 31) Elemento metálico, el Nº 23 de la tabla periódica. 33) Cuna de Abraham. 34) Temperatura ambiente elevada. 36) Fermento gástrico. 37) Dios de los rebaños, con aspecto de fauno. 38) Guinness, o Baldwin. 39) Apesadumbrada o arrepentida. 41) Francesas, del tiempo de Astérix. 43) Chaco de fieltro de uso militar. 44) Bucales. 46) Unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos articulados que se agrupan en torno al de mayor sonoridad. 49) Malla para pescar o cazar. 50) Naipe francés, también llamado Jack. 52) Segundo día del mes. 53) Plantígrado pardo o polar. 54) Mentira, trampa, embuste. 55) Pimiento picante.



VERTICALES



1) Ritmo urbano norteamericano. 2) Diosa romana de la tierra fértil. 3) De bajo precio, como una cucaracha de Brasil. 4) Conceder facultades a alguien para hacer lo que sin tal requisito no podría. 5) Junta, agrupa. 6) Titanio. 7) Insecto que completó la metamorfosis. 8) Molusco que vive asido a las rocas costeras. 9) Ejercer atracción. 10) Plató, escenario fílmico. 11) Peliforra, trotacalles. 16) Tablar de huerta. 18) Parte de la iglesia donde saludan los novios. 20) Zarzos o tablas que se ponen en los costados del carro para que no se caiga lo que va en él. 21) Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. 22) Hilo de la caña de pescar. 23) Átomo o molécula electrizada. 25) Visos o destellos de las piedras preciosas. 26) Afección cutánea causada por un ácaro. 29) Persona que come con mucho regalo y refinamiento. 31) Miembro de un consejo que tiene voz pero no tiene voto. 32) Repartes los naipes para jugar. 35) Disposición testamentaria. 37) Establecimiento económico de hospedaje. 39) Poner en circulación moneda falsa. 40) Lista, catálogo. 42) Reclutamiento forzado de gente de guerra. 44) Metal precioso. 45) Cabeza de ganado. 46) Centésimo del yen. 47) Arbusto buxáceo. 48) Adverbio de modo. 51) Nota musical.



Por Leonardo Conde