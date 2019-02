Lunes complaciente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES

1) Apto, con talento o cualidades para algo. 6) En el truco, cualquier as o siete bravo, 10) Embarcación a vela. 11) Vereda de la calle. 13) Caballo de pelaje color canela. 14) Composición métrica para ser cantada. 16) Bujía decimal. 17) Prenda cómoda de entrecasa. 19) Que tiene soltura de movimientos. 20) Obstáculo, impedimento. 22) Piedra consagrada del altar. 24) Al-ga unicelular filamentosa. 25) Moneda de Brasil. 26) Delitos graves, en especial asesinatos. 28) Hermanito menor de Patoruzú. 30) Poco agraciada, fulera, bah. 31) Falta de cultura o civilidad. 35) Edificio para habitar. 39) Calle de pueblo. 40) Emperador de Rusia. 41) CRISTÓBAL …, descubridor de América. 42) Irlanda, poéticamente hablando. 44) Vanidosa, creída. 46) Autillo, ave rapaz. 47) Se movía sobre el agua. 49) Juegan de golero, como Dawson y Conde. 51) Chaquetón, prenda de abrigo. 52) Pieza de lienzo para hacer la cama. 53) Solitaria, sin compañía. 54) Mentira, trampa, embuste.

VERTICALES



1) Soltero. 2) Herramienta con que los alfareros pulen las piezas. 3) Vertebrado acuático y escamoso (no todos). 4) Sarraceno. 5) Falta cometida en el básquetbol por jugar la pelota de vuelta a campo propio. 6) El que sacrifica las reses en el matadero. 7) Árbol leguminoso de Venezuela. 8) Tinada, cobertizo. 9) Antiguo reino de España. 10) Fluido gaseoso cuya temperatura es inferior a su temperatura crítica. 12) Zorro de los desiertos de Asia. 15) Extremidades de las aves (si no es un kiwi). 18) Pandero ceremonial de los árabes. 21) Asociación cultural, política o deportiva. 23) Quise con locura. 26) Grupo de viajeros que atravesaban juntos el desierto. 27) Juez infernal, abuelo de Aquiles y de Áyax. 29) Tranquilidad, sosiego. 31) Sal-vado. 32) Aves carroñeras americanas. 33) Muy gastadas por el uso, pero no rotas todavía. 34) Pecado capital. 37) Prenda sacerdotal (algunos todavía la usan). 41) Degustar licores. 43) Andullo de tabaco. 45) Cesta de pescadores. 48) Tazón grande, sin asas. 50) Manto de los beduinos.



Por Leonardo Conde | [email protected]